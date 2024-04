Santiago

Em fevereiro deste ano, a OpenAI anunciou a Sora, ferramenta que foi chamada de "ChatGPT dos vídeos". A plataforma cria vídeos de alta resolução de até um minuto, duração maior do que a concorrência.

A Sora ainda está disponível apenas para usuários selecionados pela OpenAI e não há uma previsão de quando este acesso se ampliará, como já ocorre com o ChatGPT e o Dall-E3, de texto e imagem.

O debate de como ferramentas como a Sora irão transformar a indústria cinematográfica está em curso. Executivos da OpenAI reuniram-se com grandes estúdios de Hollywood para afastar temores de um apagão na área.

Enquanto isso, a empresa divulga em suas redes sociais algumas das produções que estão sendo feitas com o uso exclusivo da Sora. O #Hashtag destaca oito delas.

Imagens estáticas ganham vida

Um batatão com coroa, sentado num trono, vê seu vasto reino de batatinhas com um castelo ao fundo. Essa imagem criada no Dall-E3, ferramenta da OpenAI, ganhou vida na Sora. As batatinhas-súditas se movem ao redor do rei e passam a ostentar bandeiras. A Sora também fez um café charmosinho cheio de plantas se movimentar.

Que viagem

O comando: "Uma perspectiva em primeira pessoa de viajar através de um túnel feito de espelhos refletindo uma galáxia estrelada, criando uma ilusão de profundidade e movimento infinitos." O resultado é psicodélico e fascinante.

Além da realidade

Em "Beyond our Reality - A Journey through parallel worlds" (Além da realidade - uma jornada por mundos paralelos, em tradução livre), o artista @donalleniii cria seres fantásticos, como Girafflamingo, porcos voadores, Whalepuss (uma mistura de baleia com polvo), dentre outras criaturas capazes de deixar os estúdios da Pixar embasbacados.

Espaço-tempo

O diretor Paul Trillo explorou o "espaço-tempo" com a Sora, em um vídeo que passa por bibliotecas, túneis, estradas, pirâmides. "Nada vai substituir o processo de criação de um filme, mas [a Sora] está oferecendo uma maneira completamente nova de pensá-la. Sem restrição de tempo, dinheiro ou permissão de outras pessoas, eu posso experimentar de forma ousada e estimulante", diz.

Sereias virtuais

A líder criativa em realidade expandida @josephinemiller explorou o mundo submerso neste vídeo com sereias e sereios virtuais.

Cabeça de vento

"Todo mundo tem algo único. No meu caso é bem óbvio o que é. Eu sou literalmente feito de ar quente". Assim o personagem de "Air Head" (cabeça de ar, em tradução livre) se apresenta ao mundo. Ao longo do vídeo, ele faz reflexões sobre sua condição. "Essa perspectiva me faz ver todo dia que a vida é frágil. Por isso eu tento viver a vida de forma leve". Um pouco clichê, mas sem dúvidas uma produção bem feita.

Em um vídeo publicado alguns dias depois, o diretor Walter Woodman afirma que a Shy Kids sempre "abraça novas tecnologias". Para a produtora Sidney Leeder, "usar a Sora expande as possibilidades, especialmente em produções de baixo orçamento".

Gatinho fofo

A partir do comando "um gatinho fofo de pirata comandando um robô-aspirador pela casa", a Sora criou o vídeo abaixo. Em breve, não saberemos se os vídeos de gatinhos fofos do nosso feed serão reais ou feito pela IA.

Cataratas do Niágara

E se as cataratas do Niágara jorrassem tinta colorida em vez de água? Na Sora isso é possível.