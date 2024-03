Dona do ChatGPT oferece gerador de vídeos que usa IA para grandes estúdios de cinema

Londres, Nova York e Los Angeles (EUA) | Financial Times

A OpenAI, dona do ChatGPT, está em uma ofensiva em Hollywood, realizando reuniões com grandes estúdios, como Paramount, Universal e Warner Bros Discovery, para mostrar sua tecnologia de geração de vídeo Sora e afastar os temores de que o modelo de inteligência artificial prejudicará a indústria cinematográfica.

O diretor executivo Sam Altman e o diretor de operações Brad Lightcap fizeram apresentações para executivos das gigantes da indústria cinematográfica, disseram várias pessoas com conhecimento das reuniões, que ocorreram nos últimos dias.

Altman e Lightcap apresentaram o Sora, um novo modelo de IA generativa que pode criar vídeos detalhados a partir de simples prompts escritos (veja vídeo acima).

A tecnologia chamou a atenção de Hollywood após a OpenAI publicar uma seleção de vídeos produzidos pelo modelo no mês passado. Os clipes rapidamente se tornaram virais online e levaram a debates sobre o impacto potencial do modelo nas indústrias de criação.

"O Sora está causando um entusiasmo enorme", disse a analista de mídia Claire Enders. "Há uma sensação de que ele vai revolucionar a produção de filmes, reduzir os custos de produção e diminuir a demanda por [imagens geradas por computador] fortemente", afirmou.

As pessoas que participaram das reuniões disseram que a OpenAI estava buscando a opinião da alta cúpula dos estúdios sobre como o Sora deveria ser lançado. Alguns que assistiram às demonstrações disseram que podiam ver como o "ChatGPT de vídeo" ou produtos de IA semelhantes poderiam economizar tempo e dinheiro na produção, mas acrescentaram que a tecnologia precisava de mais desenvolvimento.

As abordagens da OpenAI aos estúdios ocorrem em um momento delicado em Hollywood. As greves de roteiristas no ano passado terminaram com o Writers Guild of America (WGA, sindicato de roteiristas) e o Screen Actors Guild (SAG, o principal sindicato de atores) garantindo proteções inovadoras contra a IA em seus contratos. Este ano, as negociações contratuais estão em andamento com a International Alliance of Theatrical Stage Employees — e a IA novamente é esperada como uma questão polêmica.

Vídeo criado pelo Sora, gerador de vídeos que usa prompts escritos e foi criado pela dona do ChatGPT - AFP

No início desta semana, a OpenAI publicou novos vídeos do Sora gerados por diversos artistas visuais e diretores, incluindo curtas-metragens, bem como suas impressões sobre a tecnologia. O modelo pretende competir com vários serviços de texto para vídeo disponíveis de startups como Runway, Pika e Stability AI. Esses serviços já oferecem usos comerciais para conteúdo.

No entanto, o Sora ainda não foi amplamente lançado. A OpenAI adiou o anúncio de uma data de lançamento ou as circunstâncias sob as quais estará disponível. Uma pessoa com conhecimento de sua estratégia disse que a empresa estava decidindo como comercializar a tecnologia. Outra pessoa disse que ainda havia etapas de segurança a serem cumpridas antes do lançamento oficial.

A OpenAI também está trabalhando para melhorar o sistema. Atualmente, o Sora só pode fazer vídeos com menos de um minuto de duração, e suas criações têm limitações, como vidro quicando no chão em vez de quebrar ou adicionando membros extras a pessoas e animais.

Alguns estúdios pareciam dispostos a usar o Sora na produção cinematográfica ou de TV no futuro, mas licenciamento e parcerias ainda não foram discutidos, disseram pessoas envolvidas nas conversas.

Um executivo de estúdio que pediu para não ser identificado afirmou que a OpenAI vem deixando as pessoas animadas com o que é exibido nas reuniões.

A OpenAI tem apresentado o modelo de uma maneira muito controlada para indústrias que provavelmente serão impactadas primeiro, disse uma pessoa próxima à OpenAI.

Enders comentou que a recepção da indústria cinematográfica ao Sora tem sido otimista, pois é "vista completamente como um elemento de economia de custos, em vez de impactar o lado criativo da narrativa".

A OpenAI se recusou a comentar.