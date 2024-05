O Bluesky, rede social que virou uma alternativa para quem anda frustrado com o X, antigo Twitter, lança na tarde desta quarta-feira (22) o recurso de mensagens privadas, as famosas DMs. Os mais de 5,6 milhões de usuários da rede pelo mundo agora podem trocar mensagens diretas em conversas privadas e individuais dentro do aplicativo, recurso básico disponível em outras redes sociais e até então inexistente na concorrente direta da rede de Elon Musk.

Em abril, Bluesky recebeu mais de 100 mil novas contas do Brasil - Dado Ruvic/Reuters

"As mensagens diretas, juntamente com outras ferramentas que serão lançadas nos próximos meses, foram um dos recursos mais solicitados", diz Jay Graber, CEO da Bluesky. "Estamos empolgados em continuar melhorando o produto e a experiência do nosso usuário."

A rede social também planeja melhorar a experiência de mensagens diretas com mídia nas DMs e outras melhorias de segurança. Além disso, a plataforma tem planos de lançar mais recursos, como a possibilidade de publicar vídeos (outra defasagem da plataforma em relação à concorrência), ainda nos próximos meses.

Em abril, as declarações de Elon Musk, dono do X, contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF (Supremo Tribunal Federal) levaram parcela dos tuiteiros a buscar novas opções. No período, o Bluesky viu um aumento de mais de 100 mil usuários brasileiros na plataforma.

Mais rigorosa que a rede social de Musk, o Bluesky defende a necessidade de uma política contra assédio e discurso de ódio. A plataforma também emprega um sistema de moderação composta, permitindo que os usuários criem e assinem camadas adicionais de moderação, dando às comunidades mais controle sobre seus espaços online.