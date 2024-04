São Paulo

A série de declarações de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal) e o aparente embate do bilionário dono do Twitter, ora X, com o Judiciário, levou parcela dos tuiteiros a buscar alternativas. O Bluesky, concorrente direto do Twitter, viu um pico de usuários brasileiros nos últimos dias: foram mais de 100 mil novas contas abertas.

A adesão de brasileiros neste curto período fez com que rede de Jack Dorsey, criador e cofundador do Twitter, chegasse ao patamar de 5,5 milhões de usuários ao redor do mundo. Embora agora a "rede céu azul" experimente esse crescimento da fatia brasileira, ela não é de todo nova.

"O Brasil sempre foi importante para o Bluesky", afirma a rede ao #Hashtag, ressaltando que a comunidade brasileira foi uma das primeiras a comprar a novidade, ainda em 2023, quando o Blue contava com menos de 20 mil usuários.

E alguns brasileiros continuaram ativos por lá, "ajudando a criar uma cultura interna de piadas e memes", afirmam, em resposta aos questionamentos que o blog fez à plataforma.

Quem chega agora no Bluesky percebe que a comunidade brasileira rede já tem suas piadas e vocabulários internos. Por exemplo, o que nas outras redes chama-se "trend" (tendência), no Bluesky chama-se "trem": "trem das coxas", "trem da combinação mais estranha de alimentos que você gosta", "trem da idade" e por aí vai. Os "trens" são uma maneira de usuários brasileiros conhecerem uns aos outros.

De cara, o Bluesky lembra o Twitter das antigas. A interface é muito parecida e a proposta similar: gerar um fluxo contínuo de postagens curtas e conversas entre usuários. Mas, ressalta a rede de Dorsey, as semelhanças param por aí.

"O Bluesky é diferente do Twitter em aspectos-chave", explicam. Além da plataforma se prestar à moderação ativa de postagens com assédio, discurso de ódio e fake news, os próprios usuários podem selecionar quais tipos de conteúdos não querem ver, o que chamam de "moderação composta".

A moderação, segundo o Bluesky, é a espinha dorsal para uma rede social saudável. A plataforma conta com uma equipe global de moderadores e um time local se responsabiliza pela avaliação de postagens brasileiras.

Além da moderação, o Bluesky ressalta que tem o intuito de dar maior autonomia para usuários, que podem criar feeds customizados para reunir conteúdos em torno de assuntos que interessem. Os feeds podem ser seguidos por outros e, assim, vai se criando uma comunidade em torno de diferentes assuntos.

Ainda jovem, contudo, a plataforma não contempla ferramentas queridas de muitos usuários, como vídeos e gifs, features básicas em outras redes.

Resta ver se a onda de novos usuários brasileiros vai "vingar" e se continuarão ativos ou se é apenas uma marola passageira, enquanto se desenrola o embate de Elon Musk, que foi incluído por Moraes como investigado no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento.

SAIBA COMO ENTRAR NA BLUESKY