São Paulo

Nesta sexta-feira (3), o Instagram e a cantora Dua Lipa se unem no lançamento de uma figurinha para Story chamada "Sua Vez Musical". O recurso está atrelado ao lançamento do terceiro álbum da cantora, Radical Optimism, que acontece na mesma data, e transforma a publicação do usuário em um template para compartilhar músicas com seus amigos.

A figurinha chega para dar início à trend encabeçada por Dua Lipa, que pede aos fãs para adicionarem suas faixas preferidas de Radical Optimism nos stories –e, quem sabe, serem repostados no perfil dela.

O modelo Sua Vez Musical lembra o template Sua Vez, responsável por trends em que usuários compartilham fotos e gostos pessoais, por exemplo. Para criar um template do novo recurso basta clicar no ícone de figurinha na parte superior do Story e no ícone Sua Vez Musical. Depois é só tocar no botão "+/Adicionar Música" e selecionar uma faixa disponível na biblioteca de áudios do Instagram. Ao publicar o Story, seus amigos poderão adicionar o que estão ouvindo usando o botão "Adicione o Seu".

Recurso Sua Vez Musical lançado em parceria com cantora Dua Lipa está disponível a partir desta sexta-feira (3) - Divulgação/Montagem

A rede social lança, ainda nesta sexta, a figurinha Revelar, que possibilita a publicação de um Story oculto: para ficar por dentro de seu conteúdo é preciso que os seus amigos enviem uma mensagem direta a você.

Além disso, as figurinhas Molduras e Recortes chegam para transformar suas fotos em Polaroid ou permitir que fotos e vídeos do rolo de câmera se tornem figurinhas personalizadas.