Maceió

Lançado em 5 de julho de 2023, há exatamente um ano, pela Meta, o Threads entrou para a história como a primeira plataforma a alcançar 100 milhões de usuários em menos de uma semana, desbancando o recorde anterior do ChatGPT.

A base de mais de 1 bilhão de usuários do Instagram foi fundamental para o sucesso. No entanto, poucas semanas depois o app enfrentou uma debandada de usuários e de engajamento.

Dado Ruvic/Reuters

O Threads completa este primeiro aniversário com 175 milhões de usuários ativos mensais, segundo anunciou nesta quarta-feira (3) o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg. Um dado significativo, mas longe de ser a principal métrica-chave, como o número de usuários ativos diários e o tempo médio gasto por usuário.

Em entrevista à newsletter Platformer, Adam Mosseri, CEO do Instagram e do Threads, avaliou de forma positiva esses 365 dias. Sem revelar números, afirmou que todas as principais métricas estão crescendo de forma consistente nos últimos meses.

Mosseri considera que o Threads é cobrado como "se a gente não superar o Twitter (X) até o fim do ano, seremos um fracasso de novo". A queda abrupta após o lançamento é o primeiro "fiasco" apontado pelos críticos.

O chefe do Threads almeja que a ferramenta seja o que o antigo Twitter sempre foi: "um lugar onde as pessoas compartilham suas ideias sobre o que está acontecendo no mundo. Nós intencionalmente focamos mais no tempo real no Threads do que no Instagram". E cita como exemplos: NBA, Super Bowl, Met Gala, Grammy e Emmy.

"Eu quero construir a melhor plataforma para compartilhar ideias online. Isso significa ficar maior que o Twitter ou X. Isso vai levar algum tempo, mas eu considerarei um fracasso se não chegarmos lá", diz.

A partir de 2016, com a vitória de Donald Trump nos EUA, no entanto, o Twitter passou a ser um ringue político e um celeiro de desinformação. Mosseri diz se preocupar com isso, tanto que o Threads não costuma aumentar a visibilidade de conteúdos políticos, embora ele garanta que a rede social não irá se intrometer entre os usuários e o conteúdo que eles seguem.

"Nós precisamos ser um espaço para notícias, só não acho que seja nossa função exibir conteúdo político de pessoas que você não segue", afirmou. Para Mosseri, mais conteúdo noticioso provavelmente aumentaria o engajamento, mas não o engajamento que ele busca. E ainda assim não cresceria tanto assim, visto que notícias representam apenas cerca de 5% do News Feed do Facebook.

A independência do Threads também está no horizonte de Mosseri, ao menos no discurso. Por enquanto, ainda é preciso ter uma conta no Instagram para logar na nova rede social, assim como os dados e estatísticas permanecem integrados.

O Threads tem objetivos ambiciosos no fediverso, ou seja, num ecossistema futuro de associação de redes sociais independentes. Os desafios, no entanto, são complexos, como Mosseri enumera: armazenamento e importação de dados pelo mundo, legislações, integridade e segurança.

As redes sociais dos anos 2010 eram, em sua maioria, fechadas em suas APIs (interface de programação de aplicação). As plataformas que despontam nos anos 2020, como Mastodon e Bluesky, seguem caminhos opostos, mais parecidos com a web embrionária de Tim Berners-Lee. "Eu realmente acredito que o mundo vai se tornar mais aberto ao longo do tempo".

Por fim, pressionado por usuários sobre o baixo alcance de suas postagens, Mosseri aposta em um alcance com propósito e valor. "Idealmente, o usuário tem que ser claro sobre o que está tentando fazer fora da plataforma. As pessoas que você pode alcançar no Threads são desproporcionalmente valiosas, ou o feedback que você recebe da comunidade no Threads é desproporcionalmente valioso, ou apenas o consumo de conteúdo que você encontra no Threads é valioso para você".

Para quem deseja aumentar seu engajamento, o líder da empresa recomenda participar do "jogo das respostas": "A soma de todas as suas respostas é tão valiosa quanto a soma do valor de todas as suas postagens."