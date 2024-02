São Paulo

O Bluesky fez nesta terça-feira (6) sua maior ofensiva para ser um concorrente de peso ao X (antigo Twitter) ao permitir a qualquer usuário criar um perfil. Antes, tal como nos primórdios do Orkut, o acesso só era permitido para quem conseguisse um código de convite.

Com isso, a rede social ganhou mais de um milhão de usuários, e agora conta com quatro milhões. Ainda é pouco perto do Twitter, que em setembro de 2023 possuía 245 milhões de usuários ativos diários, mas representa um aumento de 33% em sua base de usuários.

A busca por usuários órfãos do X é uma das principais batalhas atuais no mundo da tecnologia. Bluesky, Mastodon, Threads, dentre outros, duelam para tentar ser o "novo Twitter".

Logo do Bluesky e do Twitter - Dado Ruvi/Reuters

"No último ano nós usamos códigos para lidar com o crescimento enquanto construímos ferramentas como moderação, feeds customizados, entre outras. Agora, estamos prontos para qualquer um entrar", afirmou a empresa em um post.

Esse novo fluxo de usuários causou instabilidade nos servidores da Bluesky na madrugada de quarta-feira (7). Não era possível publicar novos posts, apenas visualizar os que já existiam. O problema foi resolvido e a rede social diz que está aprimorando os sistemas.

Originalmente um projeto paralelo dentro do Twitter, a plataforma Bluesky foi lançada em 2022 por Jack Dorsey, o famoso e polêmico fundador do Twitter, que deixou a empresa no final de 2021, pouco antes das investidas de Elon Musk em 2022.

Bluesky e X possuem evidentes semelhanças, como em suas interfaces e modo de utilização. À esquerda da tela o usuário da Bluesky navega vendo suas notificações e configurações do perfil. À direita, pode ler as postagens de perfis que segue ou mostrados pelo algoritmo. Até o número de caracteres permitido por postagem é parecido: 300 no Bluesky, e 280 na rede de Elon Musk.

O Bluesky, no entanto, possui uma diferença importante para o concorrente ao ser uma rede social descentralizada, tal como o Mastodon. Ou seja, as mensagens são enviadas e recebidas nos servidores controlados pela empresa.

Com isso, o Bluesky propaga como filosofia dar mais autonomia aos usuários, protegendo a privacidade e garantindo a segurança dos dados.

SAIBA COMO ENTRAR NA BLUESKY