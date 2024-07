São Paulo

Mesmo com a boa performance em uma rara coletiva de imprensa, as redes sociais estão fazendo com que a quinta-feira (11) do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seja lembrada por gafes cometidas por ele.

Em menos de 24 horas, o candidato à reeleição confundiu o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, com o presidente da Rússia, Vladmir Putin, e a atual vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, com o seu adversário na corrida à Casa Branca, Donald Trump.

Horas antes da entrevista concedida a jornalistas convidados, Biden cometeu um ato falho ao apresentar o ucraniano Volodimir Zelenski no encerramento da cúpula da Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. "Senhoras e senhores, presidente Putin", disse.

Logo após o erro, o democrata se corrigiu: "Vai derrotar o presidente Putin, presidente Zelenski. Estou tão focado em derrotar Putin". No momento, o ucraniano deu uma risada discreta e a escondeu com a mão, agradecendo o americano ao assumir o púlpito. "Eu sou melhor", brincou.

A fala de Biden foi dita um pouco antes da sua entrevista coletiva marcada inicialmente para as 19h (Brasília). A sabatina atrasou por quase 1h30 e a má repercussão da gafe é indicada como um dos motivos para a demora.

Já durante a entrevista, enquanto muitos esperavam o anúncio de uma possível renúncia, Joe Biden surpreendeu positivamente pelo desempenho ao lidar com assuntos de política externa. Mas a repercussão das redes não o perdoou. Em certo momento, Biden confundiu a ex-presidente Kamala Harris com Donald Trump, seu adversário na disputa.

"Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não acreditasse que ele fosse qualificado para ser presidente", disse, quando na verdade se referia a Kamala.

Imagens dos bastidores da entrevista mostram a reação constrangedora ao ato falho de Biden de membros do governo, entre eles Antony Blinken, secretário de estado dos Estados Unidos, e Lloyd Austin, secretário de Defesa.

Veja outras reações nas redes às gafes cometidas pelo presidente.