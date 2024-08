São Paulo (SP)

Nas redes sociais, os brasileiros apelaram para Poseidon, Iemanjá, Moana, Aquaman, Netuno, Tritão e companhia.

Mas nem todas as preces aos deuses e personagens do mar foram capazes de agitar as águas paradas de Teahupoo e criar a onda necessária para o tricampeão mundial Gabriel Medina avançar para a final no surfe olímpico nesta segunda (5).

O brasileiro foi derrotado pelo australiano Jack Robinson durante uma bateria em que cada um dos dois contou apenas com uma onda para emplacar pontuações. Robinson acabou aproveitando melhor a sua única oportunidade.



Depois, os dois ficaram parados na água por mais de 11 minutos aguardando outra chance que nunca veio — para o desespero e revolta dos torcedores brasileiros que acompanhavam a prova nas redes sociais.



Manda um "tubo babilônico", uma "tsunami", foram alguns dos pedidos angustiados.

Abandonado pelo Pai?

À medida que a ficha da derrota foi caindo, o clima de orações foi tomada por outro de raiva pura — dos deuses, do formato da prova, das Olimpíadas, de Paris.