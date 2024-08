Belo Horizonte

Não é de hoje que Brasil e Filipinas compartilham um parentesco autoproclamado. Pelo menos nas redes sociais, são constantes as comparações com o país do sudeste asiático, conhecido pelo seu passado cristão, pelos cacos de vidro antifurto nos muros das casas e pelo bom gosto com memes.

Todas essas coincidências foram muito bem explicadas no fio postado pela brasileira @niigoki_ no X/Twitter, ainda em 2021. "Brasil e Filipinas são o mesmo país e posso provar: um fio de uma brasileira com muitos amigos filipinos", ela introduz.

Temos em comum, por exemplo, abacate na sobremesa, amor por leite condensado...

...E um sistema de segurança criativo.

Comunidades LGBT+ fortalecidas.

Por esse "carinho de primo", os brasileiros também vibraram quando o filipino Carlos Edriel Yulo conquistou o ouro na prova do solo da ginástica artística neste sábado (3) nos Jogos Olímpicos de Paris. Essa é a segunda medalha de ouro das Filipinas, a primeira em 100 anos de participação da ginástica nas Olimpíadas.

Yulo repetiu o feito neste domingo (4), conquistando o segundo ouro para o país no salto. O bicampeão mundial (no solo em 2019 e no salto em 2021) cravou uma média de 15.116.

Com o ouro de Rebeca Andrade no solo na manhã desta segunda-feira (5), uma nova linhagem foi estabelecida, e a comemoração partiu dos dois lados da família.

Com direito a uma leve alfinetada, como é de costume em toda reunião familiar.

Esses laços podem ter sido fortalecidos em Paris-2024, mas quem não lembra da skatista filipina que conquistou os corações dos brasileiros —e da medalhista Rayssa Leal— em Tóquio-2020? Margielyn Didal é o nome dela.

Uma amizade eternizada em memes.