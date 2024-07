São Paulo

Após a desistência de Joe Biden da corrida presidencial no último domingo (21), Cynara Menezes, editora do site Socialista Morena e apresentadora da TV Fórum, tuitou: "OBAMA. KAMALA. Um homem negro. Uma mulher negra. Tamanha força da afro-americanidade… Chegando ao poder novamente nos EUA em pouco tempo, já imaginaram? E contra a extrema direita, então, contra o escroto do Trump, será melhor ainda. Axé Kamala".

Sem pensar na repercussão do tuíte, ela o excluiu. Isso porque, de acordo com a jornalista, "o movimento do DCE do Twitter, jovens que defendem a revolução dos seus sofás" estava criticando a postagem. "Como eu estava na minha última noite de férias, preferi apelar à lei Jaiminho: "É preciso evitar a fadiga", conta ao blog #Hashtag.

Desde então, "Axé, Kamala" ganha tração nas redes e chegou, nesta terça (23), aos assuntos mais comentados no X, ex-Twitter, com mais de 5 mil postagens até a manhã desta quarta-feira (24). "Quando eu tuitei, imaginei que teria repercussão, mas não tão grande. É incrível como o efeito manada ocorre nas redes sociais independentemente do lado político. Mas estou achando muito divertido ver o ‘Axé, Kamala’ se espalhando."

Na rede, perfis satirizam o tuíte feito pela "socialista morena", como é conhecida na rede, e dizem que estão "virando votos" para a Kamala em seus estados e universidades.

"Saudei Kamala com um ‘axé’ para lhe desejar sorte, porque acho historicamente importante que uma mulher de origem afro-asiática seja eleita presidente dos EUA e que seja justamente contra um supremacista branco anti-imigrantes", explica Cynara.

Um levantamento feito pela Reuters/Ipsos mostra Kamala com 44% das intenções de voto contra 42% de Trump. Essa é a primeira pesquisa feita após a desistência do atual presidente. Nas redes, internautas brasileiros "comemoram" e pedem voto para Kamala, em tuítes semelhantes àqueles do período eleitoral de 2022, no qual Lula foi eleito.

Nas redes, a brincadeira é que o resultado das pesquisas se deve ao movimento "Axé, Kamala", que seria responsável pela popularidade da atual vice-presidente dos Estados Unidos e favorita à corrida eleitoral pelo Partido Democrata. Ela tem o apoio de Biden e conseguiu, nas primeiras 24 horas, arrecadar US$ 81 milhões para sua campanha.

"Em seu primeiro discurso, Kamala já falou em favor do direito ao aborto, num momento em que no Brasil tem gente querendo acabar até com o aborto legal em caso de estupro... Inegável a importância. Quer dizer então que as mulheres negras não poderão comemorar a eleição da Kamala porque os ‘webrevolucionários’ vão patrulhar? Eles acham ingênuo quem aplaude a indicação e a possível vitória de Kamala, já eu acho ingênuo quem acha que virá dos EUA algo melhor do que ela", diz a jornalista.

"Regularizando meu título de eleitor e mudando minha zona eleitoral para Aparecida do North Carolina para votar nela em Kamala Harris", diz esse tuíte.

Outros ainda brincam com excursões para votar em Kamala, saindo da Praça da Sé, com única parada no Graal do Acre.

Comparação entre a risada de Ana Maria Braga com a de Kamala Harris.