A 3ª edição do BCB São Paulo, evento que reúne o mercado de coquetelaria e mixologia do Brasil, acontece hoje, dia 5 de junho, e amanhã no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. O encontro é focado no desenvolvimento de novos negócios, no compartilhamento de ideias, na troca de experiências, além de realizar degustações e lançamentos. O BCB sediará também os campeonatos World Class e Rabo de Galo.

Bar Convent 2022 realizado na Barra Funda, em São Paulo - FolhaPress

Abaixo, cinco dicas para aproveitar melhor o evento.

1. Compre o seu ingresso antecipadamente e imprima a sua credencial em casa. Assim você evita filas e entra no evento rapidinho. Haverá bilheterias para comprar o ingresso nos dias do evento mas melhor agilizar o seu acesso.

2. São mais de 150 marcas participantes! Confira a lista completa das empresas e veja a localização dos estandes aqui. Assim você pode programar um roteiro de visitas.

3. Há uma extensa programação de experiências na Arena de Conteúdo e no Bar Mentoring. Veja a programação desses dois espaços e já selecione as aulas de seu interesse.

3. Transporte gratuito: há um serviço disponível na saída da estação AACD - Servidor, na Linha 5 - Lilás, com destino ao Pavilhão da Bienal. Clique aqui e saiba mais.

4. Prefere ir de carro? Há um serviço de estacionamento pago e as vagas disponíveis são de uso dos frequentadores do parque Ibirapuera e dos eventos. A tarifa é de R$ 11,00 de segunda a sexta-feira com horário de funcionamento das 5h à meia-noite, o mesmo do Parque. Mas em um evento como esse você sempre acaba provando bebidas alcoólicas, então convém usar táxi ou um serviço de aplicativo de transporte.

5. Para visitantes de outras cidades, há um serviço de guarda-volumes (sujeito à disponibilidade e de acordo com a demanda). O espaço também contará com uma praça de alimentação.

Bar Convent São Paulo

Pavilhão da Bienal: Bienal do Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana - São Paulo - SP

Horário: das 11h às 19h.