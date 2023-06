O chef André Saburó Matsumoto, do premiado restaurante Quina do Futuro, em Recife, Pernambuco, está na cidade para dois jantares que serão realizados hoje, 19, e amanhã, no restaurante Nōsu, localizado em Santana, na Zona Norte de São Paulo. Uma boa oportunidade para conhecer ou matar a saudade da cozinha desse renomado chef.

Ambiente do restaurante Nōsu, em São Paulo. Ao lado, o chef André Saburó, do Recife (PE) - Divulgação

Saburó, um dos maiores experts do país quando o assunto é atum, promete uma noite de imersão na gastronomia japonesa com alguns toques nordestinos, como no atum de sol com mousseline de inhame e queijo coalho, farofa de shissô e cebolas caramelizadas, um prato onde as técnicas e os ingredientes das duas cozinhas se unem resultando em um prato sublime.

O menu terá ainda tartare de atum com lardo Yaguara e molho ponzu; atum shoyuzuke com dashi de tucupi, aioli misso, mix de brotos e chips com pó de nori; missô clarificado com camarões defumados em banchá, cogumelos e alho poró, além de uma paleta de sushis de distintas partes do atum.

Os jantares fazem parte do evento Tomodachi ("amigo", em japonês), que convida chefs amigos para cozinharem no Nōsu. As reservas devem ser feitas pelo WhatsApp: +55 (11) 2283-5822 ou através do site tomodachi.nosu.com.br.