"Comer é Arte" é uma degustação sensorial que vai agitar o espaço Paulistânia Desvairada no Conjunto Nacional, ali na avenida Paulista, 2073. Serão nove sessões que vão promover a integração entre artes cênicas e gastronomia.

Comer é Arte, evento que une arte e gastronomia e que será realizado em julho de 2023 em São Paulo - Divulgação

Um menu de cinco tempos com pratos feitos com ingredientes comuns às mesas brasileiras servidos em meio a intervenções artísticas como música, videoarte, audiovisual, atuação e literatura.

O idealizador é o professor, ator e gastrônomo Murilo Góes, do Projeto Macunaíma, de Vitória (ES). As sessões custam R$ 160 e acontecerão de 14 a 16 de julho (sexta a domingo), e de 20 a 23 de julho (quinta a domingo), sempre às 19h, e com duas sessões às 13h (dias 15 e 16). Para mais informações e compra dos ingressos, acesse aqui.

O chef Paulo Shin, que vai cozinhar no Jojo, em São Paulo, em evento comemorativo do Dia do Ramen. - Divulgação

Nesta terça, dia 11 de julho, comemora-se o Dia do Ramen e o Jojo vai receber o chef Paulo Shin para uma colaboração. Serão oferecidos três pratos comemorativos: Special Shin Ramen (R$ 68,00), com caldo bovino com dashi, tare e pimenta coreana gochugaru e macarrão mais fininho (foto); Jojo Ramen Bovino (R$ 62,00), com caldo bovino, chashu com tare adocicado, e Chahan Jojo (R$ 42,00/R$ 52,00) o arroz frito à moda do Jojo, preparada no wok, que poderá vir com a famosa omelete do chef Paulo Shin. O evento vai acontecer nas duas unidades: Jojo Ramen (Rua Rafael de Barros, 262, Paraíso) e Jojo Lab (Rua Gandavo, 193, Vila Mariana), das 18h às 22h. O chef Paulo Shin estará presente na unidade do Paraiso. Não haverá sistema de reservas e o atendimento será por ordem de chegada.

Cynthia Brant, que vai ministrar duas aulas no Estúdio CP, em São Paulo. - Divulgação

A chef Carla Pernambuco recebe Cynthia Brant para dois dias de aulas. Uma oficina de queijos veganos (sábado, 22/07) e uma aula de culinária ayurvédica (domingo, 23/07). Na primeira aula do sábado, Cynthia vai ensinar a produção de queijos de leite vegetal enformados, como o cheddar e o boursin picante; na segunda aula será apresentado o preparo de queijos vegetais com mofo, inspirados nos franceses roquefort e camembert. No domingo, o foco é o cuidado com a saúde. A chef vai ensinar como introduzir receitas saudáveis, curativas e cheias de sabores no dia a dia. As inscrições para as aulas (R$ 450 cada) já estão abertas e podem ser feitas via WhatsApp 11 98225-6030 ou pelo e-mail estudio.carlapernambuco@gmail.com. O Estúdio fica na Rua Sergipe, 768, Higienópolis.