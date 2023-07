Neste domingo, dia 16, a chef e apresentadora Dona Carmem Vírginia servirá o menu, batizado de "As Águas de Oxum" em seu novo restaurante Altar Cozinha Ancestral, localizado na Vila Madalena. O menu de três etapas começa com o Iyalodê, croquete de vatapá com maionese de camarão e tartar de picles de chuchu.

Camarão à Maricotinha, com mel, pimenta e dendê sobre feijão de leite e salada morna de jerimum do restaurante Altar Cozinha Ancestral, de São Paulo - Divulgação

O Camarão à Maricotinha (foto), com mel, pimenta e dendê sobre feijão de leite e salada morna de jerimum vem na sequência. Fecha a refeição a sobremesa Oração à Mãe Menininha, feita com banana ouro, cubos de queijo-manteiga maçaricados e sorvete de quindim. O menu estará disponível durante o almoço e o jantar deste domingo por R$ 220 por pessoa ou R$ 300 com harmonização de vinhos. O menu à la carte também estará disponível no dia. Para reservas, clique aqui.

Carne servida no restaurante Incêndio, do chef Renzo Garibaldi, localizado em Pinheiros, São Paulo - FolhaPress

No dia 18, o chef Renzo Garibaldi vai comandar o evento "Em caso de incêndio, fique" em seu restaurante Incêndio, localizado em Pinheiros, com um time de 10 chefs preparando receitas no fogo ao longo de toda a noite. Serão dez pratos servidos a valores que vão de R$ 35 a R$ 50 (porção degustação). Entre os participantes, nomes como Jefferson Rueda, Tuca Mezzomo, Saulo Jennings, Beethoven Picui e Lucas Corazza. A entrada é gratuita e não é preciso fazer reservas. O Incêndio fica na Rua dos Pinheiros, 808 e o evento acontecerá a partir das 17h.

Foto de uma das edições do Arraial do Projeto Buscapé, realizado em São Sebastião, litoral de SP - FolhaPress

E já vai se preparando! No final do mês acontece a 11ª Edição do Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé, instituição que auxilia crianças em situação de vulnerabilidade social no litoral norte de São Paulo e que neste ano vai ajudar também as vítimas do temporal que deixou milhares de desabrigados no litoral norte de São Paulo no começo desse ano.

Fotomontagem com o chef Eudes Assis, organizador do Arraial do Projeto Buscapé, e chefs e sommelières participantes - FolhaPress

Serão 80 chefs brasileiros que levarão seu talento e solidariedade para o litoral norte. Dentre eles, Jefferson e Janaina Rueda, Telma Shiraishi, Tanea Romão, Tássia Magalhães, Edinho Engel, Ivan Santinho, Vinícius Rojo, Gil Gondim, Flávio Miyamura, Benny Novak, Pedro Roxo, Marcelo Correia Bastos, Renata Vanzetto e muitos outros.

O arraial acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de julho (sexta, sábado e domingo), das 19h à meia noite no Campo de Futebol de Camburi (Rua Olimpio Faustino nº 42, Camburi - São Sebastião).

E você também pode ajudar fazendo uma doação através da chave PIX criada para o Projeto Buscapé - CNPJ: 11.171.772/0001-02 ou projetobuscape1@gmail.com. Participe!