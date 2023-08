No dia 31 de agosto comemora-se o Dia do Bacon, uma quase unanimidade entre os carnívoros e que deixou seu papel de coadjuvante para assumir o protagonismo nas receitas. Hoje a gente encontra maionese de bacon, sorvete, brigadeiro e até Negroni e outros drinques aromatizado com ele. Abaixo, algumas dicas de onde se deliciar com essa iguaria - e de quebra, uma receitinha de geleia.

Bacon Hits Street Market inspirado no pastel com caldo de cana e que será vendido no The Town, em São Paulo - Divulgação

Bacon sabor pastel com caldo de cana? É isso mesmo. A Seara Gourmet vai vender Bacon Hits no The Town 2023 com toppings inspirados na culinária de São Paulo. "Bacon Hits Street Market", inspirado no pastel com caldo de cana traz diminutos pasteizinhos de vento com melado de cana, enquanto o "Bacon Hits SP Edition" traz os sabores do "Virado à Paulista" com um molho de bisteca finalizado com couve crispy. As versões que fizeram sucesso no Rock in Rio, como o "By Claude", o American Cheese e o French Caramel também estarão disponíveis no The Town. Os preços variam de R$ 20 (Naked Bacon com 10 unidades) a R$ 22 (demais sabores com 6 unidades). O festival The Town 2023 acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Copo com sorvete Chocobacon, da franquia The Best Açaí, que leva bacon em sua composição - Divulgação

Sete toneladas de bacon com sorvete! Essa é a aposta da The Best Açaí, que lança o sorvete Chocobacon no dia 31 de agosto. O sabor foi criado em uma collab entre a Gracco Burger, franquia paranaense que também faz parte do Grupo The Best e a The Best Açaí, e reúne a doçura e o sabor do chocolate com a crocância e o salgadinho do bacon. O sabor estará disponível, por tempo limitado, nas 250 unidades da rede espalhadas pelo país.

Rango Burger, lançamento da rede de lanchonetes Cabana Burger, de São Paulo - Reprodução do Site

A rede de lanchonetes Cabana Burger fez uma parceria com o canal Podpah e o humorista Diego Defante para lançar o Rango Burger. O novo lanche é preparado com pão da casa, búrguer de 160 g, queijo cheddar, maionese de bacon, cebola caramelizada com bacon crocante e bacon da casa. É bacon que não acaba mais, rs. Custa R$ 42 e já está disponível para consumo nas lojas ou pedidos pelo delivery. Mas corra porque a novidade ficará disponível por tempo limitado.

Down Under, drinque do Kia Ora, bar de São Paulo, e que leva bacon em sua receita. - Divulgação

Tem também o bacon para beber! Sim, o Kia Ora, ponto de encontro no Itaim para quem curte som ao vivo, sugere no Dia do Bacon o seu Down Under (R$48). O coquetel combina whiskey Jack Daniel’s, mel defumado, bitter de tabaco e bacon, uma combinação de sabores potentes, com doce, salgado, amargo, defumado, mas equilibrada. O Kia Ora fica na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi. Telefone: (11) 3846-8300.

Geleia de bacon do Willians Tadeu, chef e CEO da B.Cup!, franquia de batata frita de São Paulo - Divulgação

Para fechar essa celebração antecipada do Dia do Bacon, segue a receita da geleia de bacon elaborada pelo chef e CEO da B.Cup!, Willians Tadeu, que criou essa belezura para acompanhar as porções de fritas estilo belga do seu cardápio.

Galeia de bacon

Ingredientes

• 200g de bacon em cubos

• 1 cebola média picada

• 1 dente de alho picado

• ½ xícara de açúcar mascavo

• ¼ xícara de vinagre de maçã

• ¼ xícara de água

• 1 colher sopa suco de limão

• 1 colher de chá de pimenta em pó

• Pitada de sal

Modo de preparo

1. Em uma frigideira, frite o bacon até ficar crocante. Retire da panela e reserve.

2. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados.

3. Adicione o açúcar mascavo, o vinagre de maçã, a água, o suco de limão e a pimenta em pó e misture bem.

4. Em seguida, acrescente o bacon reservado e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter uma consistência de geleia.

5. Retire do fogo e deixe esfriar. Transfira para um pote esterilizado e guarde na geladeira.