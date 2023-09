Você já ouviu falar das Blue Zones? As "zonas azuis" são as regiões do planeta com as populações mais longevas, onde muitos habitantes chegam aos 100 anos de idade. Considerando-se que a expectativa de vida da população brasileira é de 77 anos --segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em novembro de 2022-- é de se admirar a longevidade dos habitantes dessas regiões, que levam uma vida plenamente ativa aos 80 e 90 anos.

A chef Carla Pernambuco e suas criações inspiradas nas dietas das Blue Zones, regiões do planeta com as populações mais longevas - Divulgação

Segundo matéria publicada na semana passada pela revista National Geographic, há cinco Blue Zones no mundo: Ilha de Ikaria (Grécia), Okinawa (Japão), Província de Ogliastra, na Sardenha (Itália), Província de Nicoya (Costa Rica) e Loma Linda na Califórnia (Estados Unidos).

E qual seria o segredo das Blue Zones? Além da qualidade de vida que envolve a espiritualidade, o ritmo cotidiano mais calmo, a convivência pacífica em família e na comunidade e até o cultivo do propósito de vida, a atenção com a alimentação tem especial atenção. As escolhas alimentares com uma dieta à base de vegetais, azeite de oliva, mel e grãos integrais e o consumo moderado na hora de se alimentar são dois fatores importantes. Uma dose comedida de vinho de boa qualidade ou de suco de uva também se mostra benéfico pela presença do resveratrol, substância que auxilia na saúde cardiovascular.

E por que eu estou falando tudo isso? É para contar que a chef Carla Pernambuco desenvolveu um cardápio em parceria com a Puravida inspirado nas Blue Zones. O menu é composto por pratos das cinco regiões preservando os princípios da alimentação saudável sem abrir mão do sabor e do apelo reconfortante da comida da chef.

A sequência começa com um estimulante Iced Coffee Power de Ikaria na Grécia, seguido por blinis de mandioca e tartar de pupunha tropical com Collagen Protein Neutro, um delicioso ‘Petisco’ da Península Nicoya na Costa Rica.

Salas Rolls, prato da chef Carla Pernambuco inspirado nas regiões do planeta com as populações mais longevas - Divulgação

Na sequência, uma Salad rolls (foto acima) feita de massa de arroz, harussame, cenoura, broto de feijão e repolho com molho de PuraJuice Abacaxi & Hortelã e Coco Cream de Okinawa no Japão.

Há duas opções de prato principal: Peixe Puravida, peixe do dia com purê de banana da terra e emulsão de Coco Cream da Península Nicoya na Costa Rica ou Agnolotti de cogumelos (foto abaixo), fonduta de leite de castanhas, Plant Cheese e Golden Ghee de Sardenha na Itália.

Agnolotti de cogumelos, fonduta de leite de castanhas, Plant Cheese e Golden Ghee da chef Carla Pernambuco - Divulgação

De sobremesa, um surpreendente brownie raw de tâmaras, mix de nuts, Cacau Premium e Matchá de Loma Linda na Califórnia e raspadinha de melão com Coconut Granola de Jabuticaba e Açaí de Okinawa no Japão. Fecha o menu o chá Blue Zone com especiarias.

O cardápio ficará disponível no restaurante Carlota na rua Sergipe, 753, em Higienópolis, até o dia 24 de setembro. O valor é R$ 180 por pessoa.