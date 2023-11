Criada em 2020 por Fernando Ludgero, expert em cortes argentinos, a Casa Porteña está presente em quatro shoppings de São Paulo: Pátio Higienópolis, Shopping Vila Olímpia, Mooca Plaza Shopping e Park Shopping São Caetano. O estabelecimento foi concebido para remeter ao clima de Buenos Aires com foco no churrasco argentino, e cumpre seu papel com louvor. O chef encarregado pela rede é Cristiano Rodrigues, responsável pela cozinha desde a primeira casa.

Comece a refeição com um drinque – ou um refrescante suco de tomate temperado – e peça El Trio (R$ 82), que traz três linguiças artesanais: parrillera, cerveja com requeijão e apimentada, que acompanhadas de torradas e farofa, compõem uma farta e variada entrada. Reserve um espaço para as miniempanadas (R$ 39 - 6 unidades), com opções de carne e de queijo.



Da parrilla saem cortes tradicionais que chegam à mesa em chapas de pedra aquecidas. Destaque para as carnes finalizadas com dry rub, como o filé mignon bovino (R$ 99) e o suíno (R$ 66), além dos clássicos bife de chorizo (R$ 129) e bife ancho (R$ 149). Mas há também saladas, milanesas, massas e pescados no cardápio, além do menu Los Ninos, com opções como chorizo com arroz e fritas ou penne com filé de frango.

A novidade, porém, são os Cortes Reserva, provenientes do gado da raça Angus, e que passam por um processo de maturação (wet age) apresentando um alto grau de marmoreio e sabor amanteigado. Dentre as opções, ancho, picanha e um espetacular assado de tiras (R$ 359), que traz 700 gramas de carne suculenta e muito sabor e que pode servir até quatro pessoas, pois os acompanhamentos fazem bonito. Experimente a farofa crocante de banana frita na manteiga (R$ 44) e o risoto de cogumelo (R$ 62), tão gostosos que poderiam assumir o protagonismo da cena.

As sobremesas são muitas: churros com doce de leite (R$ 32), pudim de leite (R$ 32) e banoffe (R$ 34). Mas a dica é a Patagônica (R$ 36), taça com doce de leite da casa e gelato de doce de leite finalizado com nozes trituradas. Para saborear Buenos Aires sem sair de São Paulo.

Serviço:

Casa Porteña

Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618, tel. (11) 3823-2725

Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, 360, tel. (11) 93085-6377

Mooca Plaza Shopping: Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, tel. (11) 94829-8734

Park Shopping São Caetano: Al. Terracota, 545, tel. (11) 4234-2240