Pizza, jazz e aconchego: essas três palavras definem a proposta do Gattofiga, uma pizzaria com clima de bistrô e que realiza pequenos shows em um ambiente intimista e muito acolhedor. A decoração é inspirada no sul da Itália, mais precisamente na Costa Amalfitana, e o salão é pontuado por objetos de arte e muitas plantas.

A casa aberta no bairro de Mirandópolis em 2019 pelos sócios Cida Montagner, Edson Leite e David Mores, serve pizzas com massa de fermentação natural que são assadas por até 90 segundos em forno elétrico italiano Izzo, resultando em redondas leves e saborosas. Inspiradas nas tradicionais pizzas napolitanas, elas levam ingredientes artesanais e produtos italianos em seu preparo.

Comece a noite com crostini de alecrim ou de parmesão (R$ 23 cada): massa de pizza bem fina e crocante, perfeita para acompanhar um drinque ou uma taça de vinho. Para uma entrada mais robusta, vá de Parma e Pomodori, uma massa crocante coberta com tomate confitado, presunto, fior di latte e pesto (R$ 57) ou as Rotoletas di formagio (R$ 36), massinhas de pizza enroladas com queijo gorgonzola dolce, meia cura, parmesão e orégano.

Dentre as pizzas, com discos de 30 cm, fazem sucesso a Catarina (R$ 76) com molho de tomate, linguiça Blumenau, fior di latte e manjericão; e a D'uovo, com cobertura de mascarpone, Parma, cebola roxa, grana panado e um ovo com a gema mole (R$ 81). As pizzas possuem versão piccola, com 20 cm de diâmetro.

Além de pizzas, a casa também oferece drinques clássicos e autorais, vinhos e sobremesas italianas como o cannoli de creme e o recheado com Nutella (R$ 19 cada), o tiramisu (R$ 37) e a panna cotta com calda de frutas vermelhas (R$ 37). Outra boa sugestão é o bastone di latte que traz massa de pizza assada com açúcar de confeiteiro e canela e chega acompanhada de um potinho de doce de leite artesanal (R$ 32).

As apresentações musicais acontecem às terças, quartas e aos domingos, sempre das 19h às 22h, com muito jazz, bossa nova e MPB clássica. E se você deixou para comemorar o Valentine's Day neste final de semana, essa é a dica. Ou já anote o endereço para o Dia dos Namorados. Jazz, luz de velas e boa gastronomia em um ambiente romântico como poucos na cidade.

Gattofiga - mapinha aqui

Rua Luís Gois, 1.625, Mirandópolis, São Paulo, SP

Reservas: 11 5587-1360