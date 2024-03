Uma tendência da Páscoa 2024? Algumas empresas estão investindo nas barras, afinal, o quilo do chocolate sai bem mais caro na forma de ovo. Mas os tradicionais ovos de Páscoa seguem brilhando, afinal trazem aquele encantamento da embalagem colorida e dos bombons em seu interior. E quem tem reinado? O pistache. O ingrediente, que tem aparecido em drinques e pratos salgados, veio com destaque também nesta Páscoa.

No Recife fizeram um Leão de Nuca de chocolate, a famosa escultura de leão em cerâmica criada pelo Mestre Nuca, reproduzida em chocolate pelo chef confeiteiro Matheus Oliveira. Como aqui não temos disponível essa obra-de arte, escolha o ovo que tem a ver com o seu paladar e curta a Páscoa comendo um bom chocolate.

As novidades da Páscoa 2024

Na Ofner, o destaque é o Ovo de Chocolate Magnifique (450 g, R$ 189,90), resultado de uma parceria com o Le Cordon Bleu. Ele é feito com trio de chocolates: ao leite, 55% e 70%, recheado de bombons com recheio de creme de avelã com biscoito francês caramelizado e caramelo de laranja com toque de flor de sal.

Outra boa sugestão é o Ovo Duo Choco Boom (150g, R$ 65,90), que traz casca de chocolate ao leite com açúcar especial (carbonatado) que explode na boca e drageados coloridos, e meia casca de chocolate branco com açúcar que também explode na boca. Em seu interior, pastilhas drageadas, uma delícia.

Ovo de chocolate Magnifique de 450g e ovo de chocolate Choco Boom de 150g da Ofner - Divulgação

Uma das novidades deste ano da Dengo é o Dengo de Corte Romeu e Julieta (450 g, R$ 169,90). Feito com chocolate ao leite 50% cacau, vem recheado com ganache de chocolate branco com queijo, goiabada e gianduia de castanha-de-caju. Um dos produtos mais impactantes deste ano, na aparência e no sabor.

Tem ainda o Ovo Para Colorir (140 g, R$ 115,00), um dos maiores sucesso da linha infantil da Dengo, que traz o ovo e um kit com pincel e pigmentos naturais à base de frutas e vegetais para os pequenos soltarem a imaginação. Os ovos de chocolate Quebra-Quebra (260 g, R$ 129,90), com diversos sabores e aquela embalagem caprichada de tecido, seguem fazendo sucesso.

Dengo de Corte Romeu e Julieta, feito com chocolate ao leite 50% cacau, vem recheado com ganache de chocolate branco com queijo, goiabada e gianduia de castanha-de-caju - Divulgação

Entre os lançamentos da Lindt, o grande destaque é o Ovo Creme de Avelã Crocante (360 g, R$ 159,90), perfeita para para os amantes da combinação entre chocolate e avelãs. Feito com chocolate ao leite, possui recheio de creme de avelã crocante proporcionando uma combinação de sabores e texturas.

Outro lançamento da marca é o Pane di Pasqua (500 g, R$ 99,90), a versão do bolo de Páscoa da marca feito com recheio de gotas de chocolate amargo e castanha de caju.

Ovo Lindt Creme de Avelã Crocante 360 g com recheio de avelã - Divulgação

O ovo de Páscoa Recheado Lollo (400 g, R$ 87,90) da Brasil Cacau é feito com chocolate ao leite e recheio de mousse do chocolate feito em parceria com a Nestlé. Divertido, tem um clima nostálgico na embalagem que vai encantar não apenas as crianças. Para os fashionistas, o Ovo de Páscoa com Bolsinha Estampa quadriculada (120 g, R$ 99,90) é a dica. A caixa traz uma bolsa com alça regulável, além do ovo feito com chocolate ao leite.

Ovo de Páscoa Recheado Lollo da Nestlé 400g e Ovo de Páscoa com Bolsinha Estampa quadriculada e desenho do Smile 120g da Brasil Cacau - Divulgação

O primeiro ovo que degustei nesse ano foi o Ovo praliné de amêndoas com cereja silvestre amarena (350 g, R$ 142) da Gallette. Feito com chocolate ao leite 40% cacau com recheio de praliné de amêndoas caramelizadas na cachaça e cereja silvestre amarena. Dentro, bombons de chocolates ao leite 40% cacau. O recheio de cerejas é um absurdo de gostoso, sem dúvida, um dos meus ovos favoritos deste ano.

Ovo Praliné de Amêndoas com cereja silvestre amarena da Gallette - Divulgação

O pistache apareceu no recheio de vários ovos, mas no Ovo de Páscoa Exagero Pistache Caramelizado (400 g,R$ 159,90) da Kopennhagen ele vem farto e delicioso, um exagero de gostoso. Outro destaque da marca é o Ovo de Páscoa Wandinha Mãozinha Organizadora (120 g,R$ 159,90), que traz um porta-treco no formato do Mãozinha, personagem do filme A Família Addams. Até eu que não sou criança fiquei a fim, rs.

Ovo de Páscoa Exagero Pistache caramelizado de 400 g da Kopennhagen - Divulgação

O grande destaque dessa campanha de Páscoa da Lugano é o ChocoPoc (260 g, R$ 82,40), que une dois produtos adorados pelos brasileiros: o cacau do chocolate e o milho da pipoca. A combinação une a cremosidade do chocolate com o crocante da pipoca caramelizada.

Outro destaque é o Ovo Explosivo, fabricado com chocolate branco 32% cacau, confeitos coloridos e cristais de açúcar explosivos, que proporcionam uma sensação peculiar que deve encantar as crianças.

ChocoPoc da Lugano feito com chocolate ao leite e recheado com pipocas caramelizadas cobertas com chocolate - Divulgação

Sinônimo de qualidade e sabor refinado, a Chocolat Du Jour trouxe para sua tradicional coleção de Ovos de Páscoa uma novidade: o ovo caramelo. Com casca ao leite recheada com caramelo e uma pitada de flor de sal, o ovo vem recheado de ovinhos no mesmo sabor.

Outro sucesso é o Ovo Choco Pistache, com casca de chocolate branco salpicada com pistaches caramelizados, levemente salgados. Em seu interior, pistaches caramelizados, levemente salgados, envoltos em mais chocolate branco, uma beleza.

Ovo de Páscoa da Chocolat Du Jour recheada com caramelo e uma pitada de flor de sal e que traz ovinhos do mesmo chocolate em seu interior - Divulgação

O ovo de Páscoa da Ferrero Rocher, disponível tanto na versão clássica ao leite quanto na versão dark, com maior concentração de cacau, agora vem em uma bonita caixa dourada (137,5 g, R$ 59,99). A casca de chocolate traz pedaços de avelãs que conferem uma textura crocante. O produto tem um preço mais acessível e uma embalagem bacana, perfeito para presentear. De quebra, traz os famosos bombons Ferrero Rocher.

Ovos de Páscoa Ferrero Rocher em caixas douradas, nas versões tradicional e dark - Divulgação

O destaque na Casa Bauducco são três ovos de Páscoa feitos com chocolate ao leite e que vêem em bonitas caixas multifacetadas. O primeiro é o Ovo Crocante Novellini (250 g, R$ 89,90), que traz pedaços do biscoito Novellini na casca. O Segundo é o Ovo de Chocottone (320 g, R$ 99,90), que traz a casca recheada com ganache de chocolate e pedaços de Chocottone. O terceiro é o Ovo Brownie (350 g, R$ 99,90), que traz pedaços de brownie em seu recheio. Escolha o seu sabor favorito e delicie-se!

Ovo crocante de chocolate ao leite com biscoito Novelline, ovo recheado com ganache de chocolate e pedaços de Chocottone e ovo recheado com pedaços de brownie da Casa Bauducco - Divulgação

E para quem ficou curioso com o Leão de Nuca reproduzido em chocolate pelo chef confeiteiro Matheus Oliveira, do Recife, segue a foto. Pura arte!