O restaurante Shuk Falafel & Kebabs recebe a síria Salsabil Matouk para o segundo "Jantar com Imigrantes" que acontecerá na noite do dia 12 de setembro, a partir das 19h. O evento promove uma série de encontros com chefs e cozinheiros do Oriente Médio que vivem no Brasil, com receitas oferecidas em menu fechado e também à la carte.

O Menu vegetariano completo (R$99 por pessoa) serve, como mezze, duas receitas de Salsabil (R$28, à la carte): o Kibe frito de espinafre e nozes e o Mussackan de queijo. Como prato principal (R$59, à la carte), Fatteh de homus, berinjela, grão de bico, castanhas, romã e pão sírio frito, de Salsabil, junto do famoso falafel do Shuk. A sobremesa (R$28, à la carte) é o Ataif de queijo e pistache, também assinado pela síria.

As reservas podem ser feitas para o primeiro horário através do e-mail oi@shuk.com.br - depois disso o atendimento será feito por ordem de chegada. O Shuk fica na Rua Ferreira de Araújo, 385, Pinheiros, São Paulo.

Pratos da 2ª edição do Jantar com Imigrantes que acontece no Shuk Falafel & Kebabs, em Pinheiros - Divulgação

O Love Cabaret, casa localizada na República, lançou sua nova temporada: o "Ato II – Uma Noite de Estreias" com novas performances e também novidades na gastronomia e coquetelaria. A nova carta de drinques traz criações assinadas pela ótima bartender Michelly Rossi enquanto Gabriela Monteiro apresenta um cardápio com combinações ousadas de ingredientes afrodisíacos como gengibre, pimentas, chocolate, carnes magra, frutas e castanhas. Destaque para o Linguine à putanesca com camarões e pangrattato de limão siciliano (R$ 51,00 - foto). Dentre os drinques, o Dercy leva Ketel One e cordial de cambuci, e presta uma homenagem a Dercy Gonçalves (R$ 36,00) enquanto o Madame Satã, traz um mix de Johnnie Walker Black Label, Cynar e ginger ale (R$ 38,00). O Love Cabaret fica na Rua Araújo, 232, República, São Paulo.

O Love Cabaret completa um ano com uma repaginada nos shows e também no cardápio de comidas e de bebidas - André Yamamoto/Divulgação

Começou ontem, dia 3, e segue até o dia 29 de setembro a Negroni Experience, evento da Campari totalmente dedicado ao coquetel com mais de mil bares e restaurantes participantes no Brasil. No desafio, os bartenders precisam criar novas interpretações do Negroni. Os clientes que comprarem o drinque ou outros produtos Campari nos estabelecimentos participantes, devem cadastrar o cupom fiscal no app da campanha para acumular pontos que poderão ser trocados por itens como camisetas, moletons, bonés e outros (foto abaixo). Nesse mês acontece também a Negroni Week, entre os dias 16 e 22, com uma série de ações com o icônico coquetel em bares e restaurantes de todo o mundo. Mais informações no site da Campari.

Prêmios oferecidos na Negroni Experience, ação da Campari que acontece em mais de mil bares no país - Divulgação

O premiado chef Tsuyoshi Murakami recebe em seu restaurante a chef japonesa Kana Mamiya, do restaurante Kiraz de Tóquio, para quatro jantares nos dias 13 e 14 de setembro (19h ou 21h30). Os jantares custam 1.680,00 e incluem a harmonização, água e serviço. Serão recriadas receitas da chef Mamiya acompanhadas de saquês produzidos por sua família. O restaurante Murakami fica na Alameda Lorena, 1186, Jardins, São Paulo. Reservas: 11 3064-8868 e pelo WhatsApp +55 11 97103-1186.

A chef japonesa Kana Mamiya vem ao Brasil para duas noites de jantares harmonizados no restaurante Murakami, em SP - Divulgação

O Fogo de Chão incluiu o nobre Tomahawk, corte originado da parte dianteira do boi, mais especificamente da costela, no seu rodízio completo (R$ 215) sem nenhum custo adicional. O corte tem boa quantidade de gordura entremeada, resultando em uma carne muito saborosa e macia, com um visual atraente com um longo osso preso à carne. Ele estará no cardápio por tempo limitado. Mais informações no site do Fogo de Chão.