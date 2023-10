Nada como um grupo de mães para desabafar sobre as angústias da gestação, puerpério ou educação dos filhos. Se as mães estiverem em fases próximas na maternidade, certamente o local será como um porto seguro para muitas delas.

Pensando nesse suporte e acolhimento para as pacientes, o Grupo Santa Joana criou há dois anos o "Projeto Madrinha", um grupo de whats com a presença de uma enfermeira obstetra que fica disponível para orientar as mães sobre os mais diversos temas.

Comunidade para gestantes e puérperas que passaram pelo hospital vira rede de apoio - Adobe Stock

"O mais interessante dessas comunidades são as possibilidades de interação e apoio vindos não somente de profissionais de saúde, mas de outras mulheres e famílias que estejam passando pela mesma experiência. Cada vez mais observamos a importância dessa ferramenta para gerir uma comunicação solidária, engajada e tranquilizadora", afirma Juliana Amaro, head de Marketing, Comunicação e Experiência do Paciente do Grupo Santa Joana.

Já passaram pelo projeto mais de 30 mil mulheres e a troca foi tão grande entre elas que o banco de dúvidas e anseios maternos virou conteúdo para um curso online que será aberto nesta terça-feira (17).

O "Conexão Materna" tem 20 módulos com mais de 180 aulas separadas por período (gestação, parto, pós-parto, cuidados com o bebê, cuidados com a mãe e primeira infância).

"Muitas mulheres chegavam no momento do parto ansiosas, cheias de dúvidas. E o momento do parto não é para negociar nada", pontua Amaro.

Há também informações sobre fisioterapia obstétrica, dicas de respiração, atividades físicas e nutrição. As aulas também englobam amamentação, primeiros socorros e preparo emocional para o parto e depois dele. "Quanto mais saudável a mulher passar pela gestação, melhor será o desenvolvimento desse bebê até a vida adulta", ressalta Juliana.

Todos os módulos fornecem apostila, mas nem todos trazem referências bibliográficas. Apesar de estudos acadêmicos comprovarem que a presença da doula ajuda a reduzir o número de intervenções durante o parto, a profissional não é citada no capítulo sobre alívio da dor.

Os hospitais do Grupo Santa Joana realizam, em média, cerca de 27 mil partos por mês. Presente na lista das maternidades que mais fazem cesáreas em São Paulo, a Pro Matre, que faz parte do grupo, já apresentou mais de 80% de nascimentos por via cirúrgica. Vale lembrar que a recomendação da OMS é uma taxa de 15% de cesáreas.

A maternidade não divulgou números, mas informou que no último ano houve um aumento de 20% nos nascimentos por via vaginal no grupo.

Como parte para alterar esse cenário, a Pro Matre passou a oferecer uma suíte de parto com "cara de casa". A ideia é proporcionar um ambiente doméstico tradicional, sem a caracterização de hospital. No quarto de 40 metros quadrados há uma cama super king, chuveiro e banheira integrados com cromoterapia e hidromassagem (para banho de imersão com água aquecida, que potencializam o relaxamento), além dos tradicionais aparelhos de apoio, como bola suíça (pilates), barra de ling (de alongamento), banqueta de parto e assento ativo (cavalinho).

CONEXÃO MATERNA

Gestantes pacientes do serviço de pré-natal do Santa Joana e Pro Matre têm acesso gratuito ao curso por três meses. Demais gestantes poderão assinar um pacote semestral ou anual, com valores a partir de R$ 189,90.