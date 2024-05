São Paulo

Nas minhas últimas férias, em abril, visitei amigos em Amadora, cidade agradabilíssima na Grande Lisboa, em Portugal. Lá, fiquei surpresa quando eles me levaram a um parque público com uma cara bem brasileira.

Ao entrar no Parque da BD – Turma da Mônica/Maurício de Sousa logo me deparei com vários dos personagens mais queridos dessa galerinha em tamanho gigante: Cascão, Cebolinha, Magali, Bidu, Chico Bento e, claro, a Mônica. O local estava lotado de crianças de diversas idades se divertindo.

É impressionante o amor e devoção que os portugueses têm pelo pai da Mônica, Mauricio de Souza, que é o grande homenageado do espaço público.

Parque da Mônica em Amadora, na Grande Lisboa, é aberto ao público gratuitamente - Câmara Municipal da Amadora/Divulgação

As personagens da Turma da Mônica fazem parte do imaginário português e atravessaram gerações, de acordo com a Câmara Municipal da Amadora, que administra o local.

"A sua arte [de Mauricio de Sousa] é muito apreciada pelos portugueses que cresceram a ler as aventuras das personagens com traços de personalidade bem vincados, e que se relacionam com cada um de nós", disse a Câmara em nota à reportagem.

Os pequenos "gajos" brincam em diversas opções de brinquedos: um trampolim gigante, uma teia de escalada colossal e um mini-rapel, entre muitos balanços e escorregadores, todos de características inclusivas, para que crianças que tenham dificuldades de locomoção, por exemplo, também possam brincar livremente.

Estes equipamentos foram pioneiros em Portugal, segundo a Câmara. "A proximidade com a população e com a acessibilidade são duas das razões para o parque ser procurado por milhares de famílias. Ele é um ícone da cidade", disse Vítor Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal da Amadora.

Os mais novos também têm acesso a uma mini biblioteca da Turma da Mônica, onde podem ler livros com as aventuras da turminha criada por Mauricio de Souza.

O próprio Mauricio de Sousa conta que visitou o parque de Amadora em 2018 junto com sua mulher, Alice Takeda, e sua filha Marina, para ver seus "filhos personagens" espalhados pelo parque.

"Fico muito feliz de estar colaborando com a alegria das crianças e famílias de Amadora. Fico honrado com a homenagem e agradeço às autoridades que possibilitaram esse gesto de proximidade nossa com os portugueses. Esse contato físico dos personagens com as crianças mantêm a chama acesa da lembrança carinhosa com a turminha. Gosto muito desta ideia e do parque lindo que é", disse ele à época.

O parque foi inaugurado em novembro de 2013, tem cerca de 4 mil metros quadrados e foi construído com materiais reciclados onde antes se situava a Fábrica da Cultura, local onde durante vários anos foi realizado festivais de histórias em quadrinhos da cidade, mas que estava em degradação.

A área de lazer dominada pela Mônica e seu Sansão costuma receber duas mil pessoas por semana, tendo já ultrapassado o milhão de visitas em 11 anos, segundo a Câmara.

Aqui no Brasil, o Parque da Mônica cobra entrada, cerca de R$ 110. Em Amadora, o espaço que homenageia Mauricio de Sousa é gratuito.