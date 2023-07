Quem nunca viu um vídeo do Manual do Mundo? O canal criado pelos queridos Iberê Thenório e Mari Fulfaro em 2008 está completando 15 anos como o maior do YouTube a versar sobre Ciência e Tecnologia na América Latina. Para celebrar o marco, os dois estão promovendo uma iniciativa bem legal: a criação de uma cápsula do tempo, recheada de objetos e mensagens de personalidades, para ser aberta apenas daqui a 15 anos, em 2038.

O artefato ficará selado e exposto na biblioteca centenária do Instituto Butantan, em São Paulo. Thenório e Fulfaro convidaram figuras como o jornalista Pedro Bial, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a deixar mensagens escritas para a sociedade de 2038. Além deles, vários outros contribuíram com vídeos recheados de predições, como Antonio Tabet, Verônica Oliveira, Phelipe Siani, Marcos Piangers e outros –dentre eles este que vos escreve.

É sempre divertido pensar sobre o futuro e, quanto maior a necessidade de síntese, mais difícil dar palpites certeiros. Mesmo assim, resolvi arriscar. Confira a seguir cinco coisas que eu pessoalmente acho que serão diferentes daqui a 15 anos.

Cápsula do tempo criada pelo canal Manual do Mundo para ficar no Instituto Butantan e ser aberta em 2038 - Divulgação

Para começar, mudanças climáticas. A situação do planeta estará ainda mais dramática do que é hoje –isso já é certo, nem chega a ser previsão. O que acho que será novidade é que em 2038 já estaremos vendo a luz no fim do túnel, com forte eletrificação dos veículos em escala global e ações efetivas para a redução das emissões de gases-estufa (vamos combinar, até o momento, a maior parte das iniciativas e promessas dos países foram para inglês ver, mas acho que teremos um quadro bem melhor em 15 anos).

Em 2038, o uso de inteligência artificial será uma realidade concreta em muitas áreas, transformando o trabalho intelectual e elevando a produtividade –o que vai se traduzir em aumento do desemprego. Programas de renda cidadã, como o nosso Bolsa Família, serão mais necessários e mais comuns no mundo todo.

Viagens tripuladas à Lua, conduzidas por vários países e empresas, serão comuns em 2038. Teremos até mesmo visitas de turismo ao nosso satélite natural. A Marte, é bem possível que ainda não tenhamos ido ainda até lá –mas uma missão inaugural já estará em fase de planejamento.

Aos entusiastas por ETs, um aviso: ainda não teremos descoberto evidências incontestáveis de vida fora da Terra, embora até 2038 já tenhamos obtido resultados provocantes vindos do estudo de exoplanetas e das luas geladas do Sistema Solar.

E talvez a que seja a menos provável das minhas previsões: as redes sociais, mais reguladas e menos sedutoras, vão ter menos poder e controle sobre a sociedade em 2038 do que têm hoje, em 2023. Será? Admito que essa é mais uma torcida do que propriamente uma confiança –não é possível que não tenhamos nos cansado dessa idiotice toda até lá. Ou é?

