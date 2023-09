Acontece neste sábado (23), às 21h, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, o show de lançamento do disco "Orí Okàn", da cantora e compositora Iara Rennó, que em maio deste ano teve o álbum lançado nas plataformas digitais.

Na apresentação deste sábado, dividem o palco com Iara Rennó que, além de assinar a direção do espetáculo, cantará e tocará violão, Otis Selimane, na percussão, eletrônicos, piano de dedo (mbira) e vocais, Victória Santos, na percussão e vocais, e Tami Silveira, nos teclados.

A cantora e compositora Iara Rennó - Divulgação/Jessica Lemos

Moreno Veloso que participou na música "Logun", e Zé Manoel, em "Oluayê", duas das 11 faixas do repertório do recém-lançado álbum, são os dois convidados especiais que devem abrilhantar o show. Entre as outras músicas de "Orí Okàn", que em iorubá pode ser traduzido como "Cabeça Coração", figuram ainda, "Iemanjá", "Orí Axe", "Oyá Mesan", "Chamado de Oxumarê", "Baragbô", "Stella Estrela", "Deixa Lá", "Ogyan" e "Orí Okàn Cici".

A relação com o universo cultural e religioso do candomblé e da cultura de orixá, por onde Iara Rennó transita há mais de 20 anos, são abordados neste que é o nono disco da artista por meio de composições imbuídas de uma sonoridade minimalista e bem marcante.

"Orí Okàn" traz, em parte, uma narrativa feita na primeira pessoa, versando sobre a vivência pessoal de Iara Rennó com o candomblé e suas perspectivas, não só a partir do terreiro, mas também a partir de si. O álbum chega depois de "Oríkì", disco que consumiu 13 anos de pesquisa da cantora sobre a cultura de orixás e os poemas de saudação, em terceira pessoa. Saiba mais sobre o álbum "Oríkì", em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2022/08/iara-renno-mostra-a-forca-de-oriki-em-show.shtml.

Em "Orí Okàn" há ainda as participações de Karina Buhr, além de coros do trio Negresko Sis, formado por Anelis Assumpção, Céu e Thalma de Freitas. Há também a coprodução musical de Tiganá Santana, Anelis Assumpção, Maria Beraldo e Sebastian Notini, em algumas faixas. E ainda instrumentistas muito bons, como Gabi Guedes, responsável por gravar as percussões; o moçambicano Otis Selimane, na mbira; a baiana Aline Falcão, nos teclados e clavinets; e a carioca Aline Gonçalves, no clarinete, com arranjo da própria Iara e Luiza Brina.

De talento reconhecido por quem é do ramo, Iara Rennó tem músicas gravadas por Elza Soares (1930-2022), Ney Matogrosso, Lia de Itamaracá, Gaby Amarantos e Virgínia Rodrigues, entre outros. Seus espetáculos e álbuns costumam ser arrebatadores. "Orí Okàn" não foge à regra.

Bom show!

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘ORÍ OKÀN’

ARTISTA Iara Rennó

QUANDO Sábado (23), às 21h

ONDE Teatro Paulo Autran, Sesc Pinheiros, r. Pais Leme, 195, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3095 9400

QUANTO De R$12 a R$ 40