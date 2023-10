O compositor, arranjador, guitarrista e violonista Roberto Menescal completa nesta quinta-feira (25), 86 anos. Na sexta-feira (27), e no sábado (28), às 21h, o artista comemora a data apresentando-se com a cantora Cris Delanno, no Soberano, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Roberto Menescal e Cris Delanno - Divulgação/Nelson Faria

O músico fará um show de violão e voz com Delanno, sua companheira de várias apresentações e discos, homenageando Lenny Andrade (1943-2023) e Nara Leão (1942-1989). "Será um show intimista de banquinho e violão como tudo começou nas reuniões da casa da minha amiga Nara Leão, esse formato me deixa muito à vontade e confortável, e com a diva Cris Delanno fica melhor ainda, até um DVD gravamos juntos sozinhos há tempos atrás. No Soberano vamos celebrar a vida, tocando e cantando para as pessoas que apreciam a minha obra, a bossa nova e o jazz, tudo isso regado a causos que vamos compartilhar com a plateia, vai ser bom demais", disse o aniversariante.

Assista ao vídeo no qual a cantora Cris Delanno canta com Roberto Menescal a música "Outra Vez", de Isolda, em https://www.youtube.com/watch?v=6FnvMibCsVY .

Bom show!

SHOW ROBERTO MENESCAL E CRIS DELANNO

QUANDO Sexta-feira (27) e sábado (28), às 21h

ONDE Soberano, Estrada União e Indústria, 11.000, loja 104,Shopping Estação Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro

QUANTO De R$ 220 a R$ 440