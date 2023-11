O requisitado e experiente muti-instrumentista, compositor e arranjador paulistano Tuco Marcondes se apresenta nesta quinta-feira (30), às 20, no Bona Casa de Música, no bairro do Sumaré, em São Paulo.

Com ele, além de Zeca Baleiro fazendo uma participação especial no espetáculo, uma banda formada por outros "cheganças" e excelentes músicos garantem o som de qualidade que vai rolar no local: Gabriel Rego, na bateria, Ney Haddad, no contrabaixo, Hugo Hori, no sax, flauta e vocais, e René Parise, no violão, guitarra e vocais.

Zeca Baleiro e o multi-instrumentista Tuco Marcondes - Divulgação

Tuco Marcondes já se apresentou nos maiores festivais de jazz do planeta como no Montreux Jazz Festival, na Suíça, no North Sea Jazz Festival, na Holanda, e no Sfinks Festival, na Bélgica, além de ter tocado em vários países da Europa e Américas.

Atualmente o músico ataca nas bandas de Zeca Baleiro, Ney Matogrosso e no programa Altas Horas da Rede Globo. Afinal, experiência não falta ao artista que já gravou e fez muito som com gente do ramo como Cássia Éller (1962-2001), Belchior (1946-2017), Fagner, Zé Geraldo e com os Titãs, entre outros.

No espetáculo desta quinta-feira, Marcondes irá interpretar músicas de seu recente álbum "O Olho do Furacão", no qual mistura canções com letra e peças instrumentais, em meio a uma sonoridade única vinda de seus bem tocados violões, gaita, além de instrumentos como o sitar indiano e a tampura.

Segundo o músico seu som tem uma pegada de trilha sonora, com um pé no velho oeste e outro na world music. Contudo o rock, o blues e a MPB é a base de tudo que o músico cria. Confira ao ouvir nessa apresentação "Terra", de Caetano Veloso, e "Paperback Writer", de John Lennon e Paul McCartney gravada pelos Beatles Beatles, executada no sitar indiano, além de um cover (surpesa) de Erasmo Carlos (1941-2022).

Bom show!

SHOW TUCO MARCONDES



ARTISTAS Tuco Marcondes (violões, guitarras, gaita, vocal, sitar, tampura), participação especial Zeca Baleiro (voz)

QUANDO quinta-feira (30), às 20h

ONDE Bona Casa de Música, r. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré, São Paulo, tel. (11) 3813-7773

QUANTO De R$ 80 a R$ 160