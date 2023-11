Respondendo ao título deste post, esse é um dos encontros mais felizes da música popular brasileira, pois nele reúne-se a voz grave, sempre bem colocada, do compositor e cantor Augusto Martins, com a música que brota repleta de nuances, em meio a belas harmonias, do piano de Paulo Malaguti Pauleira.

Os dois artistas se apresentam nesta sexta-feira (17), às 20 horas, no Blue Note, em São Paulo, com a participação especial do compositor e cantor Zé Renato para celebrarem, com seus enormes talentos, composições de Aldir Blanc (1946-2020) e Tom Jobim (1927-1994).

O pianista Paulo Malaguti Pauleira e o cantor e compositor Augusto Martins - Divulgação

O espetáculo, "Blanc e Jobim", traz a musicalidade madura de Martins, Pauleira e Zé Renato interpretando "Luiza", de Tom Jobim; "Insensatez" e "Samba do Avião"; de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; "Caça à Raposa" e "O bêbado e a Equilibrista", de João Bosco e Aldir Blanc; e "Resposta ao Tempo", de Cristovão Bastos e Aldir Blanc, entre outras.

O show traz ainda uma ótima oportunidade para conhecer a versão original de "Querido Diário", de Aldir Blanc e João Bosco, canção gravada por João Bosco, no álbum "Comissão de Frente" (1982), mas com corte da censura.

O duo formado por Martins e Pauleira gravou, em 2017, "Piano, Voz e Jobim". Em 2021, registraram, "Como Canções e Epidemias", homenageando Aldir Blanc. Martins tem quase uma dezena de discos gravados. Pauleira ataca de vocalista no MPB 4, é arranjador, pianista e já tocou, por exemplo, com a exigente e sensacional Nana Caymmi, entre outras cantoras. Experiência não lhes falta.

A participação do capixapa Zé Renato, outro craque, só abrilhanta o espetáculo que traz, além de excelentes músicas e músicos, bom gosto na escolha do repertório e dos arranjos.

Por fim, a malandragem que os três músicos trazem em suas bagagens mostra em músicas manjadas caminhos novos e inusitados sendo percorridos com prazer, maturidade e parcimônia por quem as interpreta.

Bom show!

SHOW ‘BLANC E JOBIM’

ARTISTAS Augusto Martins (voz), Paulo Malaguti Pauleira (piano) e participação especial de Zé Renato (voz)

QUANDO Sexta-feira (17), às 20h

ONDE Blue Note São Paulo, av. Paulista2073, Consolação, São Paulo

QUANTO De R$ 45 a R$ 90