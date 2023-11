Acontece nesta quinta-feira (2), às 16h, às 17h, e às 18h30, no Centro Cultural FIESP, em São Paulo, três apresentações gratuitas do duo Música de Interior, formado pela cantora Aniela Rovani e pelo cantor e violonista Rafael Cardoso.

O duo canta e toca o que vive em Atibaia, cidade no interior do estado de São Paulo, unindo quem o escuta por meio de uma música e de uma poesia afável. Não à toa, a dupla já amealhou 1 milhão de visualizações em seu canal do YouTube.

Duo Música de Interior - Divulgação

Afinal, a verdade simples e autêntica do duo, embasada em conhecimentos das tradições populares interioranas, é mesclada por inspirações nas duplas caipiras tradicionais do Brasil, resultando em um som próprio e único. Assista aos vídeos do duo em https://www.youtube.com/@MusicadeInterior/videos.

Aniela é formada em canto erudito, piano e regência pelo Conservatório de Tatuí e pós-graduada em música popular pela Faculdade Santa Marcelina. Rafael, seu marido, é mestre pela Unicamp e graduado na Faculdade de Artes Alcântara Machado, onde foi aluno do violonista Henrique Pinto (1941-2010).

O duo estreou em 2019 no 2º Festival da Canção Brasileira, promovido pelo SESI, abocanhando a primeira colocação do evento como melhor intérprete e melhor canção vencedora do festival. Outros prêmios têm sido conquistados pelos dois artistas, entre eles, no Festival Causo e Viola, com as músicas "Minha Herança" e "Casa de Taipa", e, no Festival João Pacífico, com "Reinado Caipira".

"Interior" e "Música de Interior" são os dois álbuns lançados em 2021 pela dupla, que no repertório trazem obras do tradicional cancioneiro caipira em meio a querumanas, batuques, toadas e cururus, além da guarânia paraguaia e o chamamé argentino entre outros ritmos e gêneros musicais. O álbum "Pés na Terra", terceiro do duo, será lançado em 2024. "Entre encontros, cantos e histórias, nos vemos ligados por uma só terra, um só interior. Música de Interior é raiz que nutre quem faz e quem ouve. Música de Interior conecta a todos", propaga a dupla em seu canal.

No próximo dia 24 de novembro, o duo lançará o single "Filosofia Caipira", com a participação especial da dupla sertaneja formada pelos irmãos Zé Mulato e Cassiano.

Por que assistir aos shows gratuitos que a dupla realizará nesta quinta-feira (2)? Simplesmente porque, além de o preço ser excelente, essa é uma ótima oportunidade para conhecer e se deleitar com o que está sendo criado no universo da música caipira, bem longe da sofrência e do imediatismo midiático chulo, barato e sem propriedade, muito comuns em lançamentos que abrangem o gênero e o deterioram, quando não o demonizam por completo, fazendo com que sejam eleitos como parte da trilha sonora perfeita que soa quando se pisa no último degrau do inferno.

Bons shows!

SHOW DUO MÚSICA DE INTERIOR

ARTISTAS Aniela Rovani e Rafael Cardoso

QUANDO Quinta-feira (2), às 16h, às 17h, e às 18h30

ONDE Centro Cultural FIESP, av. Paulista, 1313, Bela Vista, São Paulo, tel.(11) 3322-0050

QUANTO Gratuito