Acontece nesta quinta-feira (21), às 20h, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana, no Rio de Janeiro, a apresentação do espetáculo "Poesia, Violão e Vozes", com o compositor e cantor Paulo César Feital, o violonista, arranjador e compositor Jorge Simas e o produtor cultural, cantor e compositor Didu Nogueira.

Amigos há mais de 40 anos, os três artistas têm muito o que mostrar. Jorge Simas e Paulo César Feital há muito são parceiros. Um dos belos registros dessa parceria pode ser conferido no CD "Carta ao Rei" (2000), dos dois artistas.

O cantor Didu Nogueira e o violonista Jorge Simas - Divulgação

Feital, que já compôs com Francis Hime e Luiz Carlos da Vila (1949-2008), já trabalhou com Didu Nogueira, figura respeitadíssima no mundo do samba, inúmeras vezes, em vários projetos. Didu e Jorge Simas, que são parceiros musicais e tem um trabalho juntos desde 2017, onde percorrem o Brasil levando a obra de João Nogueira (1941-2000) através do repertório de "Nascidos no Subúrbio", álbum exemplar do gênero.

Conheça mais sobre esses dois excelentes artistas em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2022/06/obra-prima-nascidos-no-suburbio-chega-as-plataformas-digitais.shtml.

No repertório músicas de João Nogueira que foi parceiro de Feital, Simas e tio de Didu, além de clássicos como "Saigon", "40 Anos", "Lente de Contato" e "Dias de Lua".

Bom show.

SHOW ‘POESIA, VIOLÃO E VOZES’

ARTISTAS Paulo César Feital, Jorge Simas e Didu Nogueira

QUANDO Quinta-feira (21), às 20h

ONDE Teatro Brigitte Blair, r. Miguel Lemos 51, Copacabana, Rio de Janeiro, tel. (21) 2521-2955

QUANTO De R$ 40 a R$ 80