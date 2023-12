A flautista, arranjadora e compositora carioca Mariana Zwarg e o pianista, arranjador e compositor de Berlim, Johannes von Ballestrem apresentam nesta sexta-feira (15), às 20h, na Band Leader Escola de Musica, em São Paulo, o show do álbum "Tightrope Dancer".

Mariana e Johannes se conheceram em 2017. Os músicos têm feito turnês regularmente na Europa e no Brasil, com um grupo maior, o Sexteto Universal de Mariana, apresentando-se, entre outros locais, no Festival XJAZZ (Berlim), Festival de Jazz de Pori (Finlândia), Sunset/Sunside (Paris) e no Sesc Instrumental (São Paulo).

Capa do álbum 'Tightrope Dancer' - Divulgação

O álbum foi gravado em fevereiro desse ano, na Polônia, e lançado em setembro, com uma longa turnê europeia onde os músicos passaram por cinco países e 16 cidades. Durante o "lockdown", em 2020, os artistas ficaram confinados em suas casas: Johannes von Ballestrem, em Berlim e Mariana Zwarg, no Rio.

A partir daí, começaram a trocar ideias e trabalhar juntos em novas composições para este projeto. Uma bolsa do Instituto Goethe apoiou o processo. Amealhando influências de ambos universos, como ritmos brasileiros, jazz e improvisação, Mariana e Johannes começaram a desenvolver uma linguagem pessoal e única.

"Ouça" as faixas do álbum no faixa a faixa feito com exclusividade para o blog em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/08/flautista-mariana-zwarg-e-o-pianista-johannes-von-ballestrem-lancam-tighthope-dancer.shtml.

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘TIGHTROPE DANCER’

ARTISTAS Mariana Zwarg (flautas, arranjos e composições) e Johannes von Ballestrem (piano, arranjos e composições)

QUANDO Sexta-feira (15), às 20h

ONDE Band Leader Escola de Musica, r. Joaquim Maciel Filho, 31, Jardim Londrina, São Paulo, tel. (11) 98432-0488

QUANTO De R40 a R$ 50