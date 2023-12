Acontece nesta terça-feira (26), às 19h30, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, o espetáculo "Lenny Presente", no qual o maestro, pianista, arranjador e amigo da cantora Lenny Andrade (1943-2023) a homenageia.

Idealizador do espetáculo, Peranzzetta apresentará os arranjos que fez para a artista, interpretados por cantores que sempre fizeram parte da vida musical e afetiva dela. Entre eles, João Senise, João Maia, Áurea Martins, Cris Delanno, Jane Duboc e Sanny Alves.

O maestro, pianista, arranjador e idealizador do espetáculo 'Lenny Presente', Gilson Peranzzetta - Divulgação

Entre as músicas do show, clássicos conhecidos na voz e no suingue de Lenny Andrade, como "Estamos Aí", "Saigon", "Dindi", "Alvorada", "Acontece" e "O Sol nascerá".

Bom show!

SHOW ‘LENNY PRESENTE’

ARTISTAS Gilson Peranzzetta (arranjos, piano) e participações especiais de João Senise, João Maia, Áurea Martins, Cris Delanno, Jane Duboc e Sanny Alves.

QUANDO Terça-feira (26), às 19h30

ONDE Teatro Rival, r. Álvaro Alvim, Cinelândia, Rio de Janeiro, tel.(21) 2240-4469

QUANTO De R$ 70 a R$ 140