A banda de rock de Florianópolis (SC) formada por Yasmin Zoran (vocal), Gabriel Viegas (guitarra), Jenks (baixo) e Luna(bateria) inicia o ano com o lançamento, nesta sexta-feira (26), nas plataformas de streaming, do single ‘Não Vou Mais’.

Anunciada como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2024, o grupo, formado em 2019, mescla o som o rock dos anos 1960, com influências do blues e do soul.

Banda de rock Nouvella - Divulgação/Nicole Almeida

"Não Vou Mais", rock composto por Yasmin, traz influências de Letrux, Elis Regina (1945-1982) e Rita Lee (1947-2023) na maneira de cantar e interpretar da vocalista, além das sonoridades de bandas como Free, Cream, Grand Funk e do mágico guitarrista Jimi Hendrix (1942-1970).

Composta no sofá da casa da vocalista, a música aborda como sair de uma situação desconfortável e não se ver novamente nela. "A ideia é sair de um lugar desconfortável, para não voltar. A ideia do apego, às vezes, é mais fácil estar em um lugar desconfortável do que sair, porque a mudança exige um grande esforço. O ser humano está cada vez mais se inibindo de esforço, tudo que é mais fácil é mais conveniente. A música convida a pessoa a pensar sobre isso", disse Yasmin.

Enquanto sexta-feira não chega, sinta a pegada do som dessa talentosa banda assistindo ao videoclipe da música "Our Time", lançado no último novembro para retratar a viagem do grupo entre Florianópolis, São Paulo e o Rio de Janeiro, em https://www.youtube.com/@Nouvella.