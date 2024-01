Estão abertas até o próximo domingo (21) as inscrições para a 14ª edição do Concurso de Piano - Prêmio Edna, que além de premiar instrumentistas em dinheiro, oferece para o vencedor da categoria principal, de 19 a 27 anos, uma bolsa de estudos de uma semana na universidade de música de Karlsruhe, na Alemanha.

Para os novos talentos as categorias são divididas em três: de 7 a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 a 18 anos. As inscrições são destinadas a alunos de escolas de música e pianistas residentes no Brasil e países membros do Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname).

Inscrições para o concurso de piano Prêmio Edna encerram-se no próximo domingo - Divulgação/Brunno Covello

A competição será realizada em duas etapas: a primeira por mídia digital será eliminatória; os candidatos selecionados serão convocados para a etapa final da competição, que acontecerá presencialmente, na Capela Santa Maria, em junho deste ano, na cidade de Curitiba (PR).

O regulamento, premiação e acesso ao formulário de inscrição estão no site do concurso em https://concursodepiano.com.br/.

Boa sorte!