Quer escapar dos alá-lá-ôs e outros sons de Carnaval?

Há duas excelentes opções para shows, uma com o cantor e compositor Renato Teixeira, e outra com o guitarrista Flavio Silva.

O cantor e compositor Renato Teixeira - Divulgação/Eduardo Galeno

Teixeira, que recentemente estreou um programa muito bom na TV Cultura, "Balaio", mas no ingrato horário das 9h de domingo, apresenta-se neste sábado (10) e no domingo (11), às 18h, no Sesc Santana, em São Paulo. Leia mais sobre o programa "Balaio" em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/12/balaio-estreia-na-tv-cultura-neste-domingo-com-almir-sater.shtml.

O espetáculo faz parte da turnê "Estrada eu sou", no qual o carismático e excelente compositor canta e narra parte de suas viagens pelas cinco regiões do país, apresentando sua arte.

Acompanhando Teixeira estão Natan Marques (guitarra), Marcinho Werneck Muniz (charango e sopros), Marcio Luiz Gonçalves (baixo elétrico) e Edu Nali (bateria) para tocarem a alma do público com canções como "Tocando em Frente", "Amora", "Amizade Sincera", "Amanheceu Peguei a Viola" e claro "Romaria".

O guitarrista e compositor Flavio Silva - Divulgação

Já o guitarrista e compositor Flavio Silva mostra ao lado de músicos exímios, Cuca Teixeira (bateria), Thiago Espirito Santo ( baixo elétrico) e Gabriel Gaiardo (teclas), músicas de seu recém-lançado álbum "Eko".

"A palavra ‘Eko’ significa lição em yoruba e isso é refletido nesse projeto e nas suas músicas. A pandemia nos trouxe diversas sensações e emoções e tivemos que buscar maneiras de lidar com tal situação jamais vista pelo mundo. Como artista, esse foi um período muito difícil, com diversos bloqueios criativos, porém a música se mostrou mais forte que tais bloqueios e, desse momento, nasceram a maioria das faixas gravadas nesse álbum", disse o músico.

Entre as músicas do álbum e do show estão "Sunflower", "Motoba" e "Dom Quixote" .

Sobre "Sunflower", o compositor explica: "Esse tema tem um ritmo latino em 3/4, usei uma progressão menor que se repete na maioria da música com algumas mudanças, em especial na parte final, que fiz uso do compasso 5/4 para uma quebra no padrão anterior, gerando uma surpresa pro ouvinte. A melodia aqui também é cantável e doce".

Já "Motaba" é uma homenagem ao grupo de jazz-fusion Mr.Motaba, formado pelo baterista Cuca Teixeira, o guitarrista Sandro Haick e o pianista Pepe Cisneros. "Esse grupo teve grande influência na minha formação, e nessa faixa, busquei transmitir a energia que o Mr. Motaba tinha, combinando harmonia e um ritmo que tem influência africana", disse Silva.

Quanto à "Dom Quixote", de Milton Nascimento e César Camargo Mariano, o guitarrista disse que: "Essa é uma das minhas canções favoritas, e sempre me tocou pela maneira que Milton canta, com suavidade, mas com grande presença, e também pela grande participação do pianista Herbie Hancock, que faz um dos meus solos preferidos de todos os tempos. Busquei fazer uma versão um pouco mais rápida, lembrando um pouco um cha-cha-cha".

Quanto à música homônima ao álbum "EKO", Flavio Silva colocou-a em letras: "Essa música é simples. Escrita em compasso 7/4, mas com uma melodia cantável que fica na mente do ouvinte. Ela tem um contraste grande, na primeira parte, em tonalidade menor, a energia é bastante presente e após o solo de bateria, escrevi um loop que gira em quatro tonalidades e que acontece como uma oração ou mantra, com a mesma melodia repetindo a cada mudança de tonalidade".

Bons shows!

SHOW ‘ESTRADA EU SOU’

ARTISTA Renato Teixeira

QUANDO Sábado (10) e domingo (11), às 18h

ONDE Sesc Santana, av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, São Paulo, tel.(11) 2971-8700

QUANTO De R$ 15 a R$ 50

SHOW FLAVIO SILVA

QUANDO Domingo (11), às 19h

ONDE Terraço da Umbilicaljazz, r. Treze de Maio, 70, Bexiga, São Paulo, tel. (11) 94681-3092

QUANTO Contribuição voluntária com valor sugerido de R$ 30