Acontece nesta terça-feira (6), às 19h, na Sala Adoniran Barbosa, no CCSP (Centro Cultural São Paulo), o show gratuito de lançamento do CD "028", terceiro álbum do trombonista, compositor e arranjador capixaba Joabe Reis.

O som deste talentoso artista que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim (ES) trafega com muita propriedade pelos caminhos do jazz, neo soul e do hip-hop. Saiba mais sobre o músico em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/04/trombonista-joabe-reis-se-apresenta-no-dia-internacional-do-jazz.shtml.

O trombonista, compositor e arranjador Joabe Reis - Divulgação

"Ainda muito novo, através de alguns amigos músicos de Cachoeiro, tive acesso a alguns discos importantes do jazz e da música pop. Eu tinha poucos discos, mas eram de MPB, pop e jazz. Ganhei um disco do J.J Johnson, trombonista importante para todo instrumentista, e aí minha mente foi abrindo, até que cheguei no hip-hop", disse o instrumentista.

Nas faixas do álbum "028", que tem esse nome em alusão ao código de DDD do município capixaba, há participações de dois músicos excepcionais: o saxofonista norte-americano Bob Mintzer e o gaitista Gabriel Grossi.

Repletas de harmonias e melodias inspiradas, as músicas levam fácil os amantes da arte de amealhar os sons ao deleite de uma viagem muito prazerosa. Entre os temas, que possuem nomes dos bairros de Cachoeiro de Itapemirim, como IBC, Vila Rica e Aquidaban funcionam como mapas dentro do disco.

A regravação de "Partido Alto", canção composta por Airto Moreira, José Roberto Bertrami e letra de Flora Purim, contou com a participação de Bob Mintzer. Joabe conheceu Mintzer, em 2012, através de um projeto com a banda Brasilidade Geral. "Ficamos uma semana juntos lá em Vitória e foi uma conexão incrível. Nunca perdemos o contato e, dez anos depois, convidá-lo para o meu trabalho autoral foi a realização de um sonho", disse o capixaba que conta ainda com a participação do exímio gaitista Gabriel Grossi na mesma faixa que Mintzer mostra sua arte.

O álbum inteiro já pode ser ouvido nas plataformas digitais, desde o último domingo, quando foi lançado, mas show é show. Inúmeras foram as vezes em que este repórter assistiu às apresentações desse dedicado músico com suas bandas e se surpreendeu ao notar que ao vivo tudo soa com muita alma. Os músicos que o acompanham são sempre de alto nível, como o do líder do grupo, assim como a imprevisibilidade de seus criativos e suingados improvisos.

Seus discos são ótimos e seus shows únicos.

Bom show!

SHOW LANÇAMENTO CD ‘028’

ARTISTA Joabe Reis e banda

QUANDO Terça-feira (6), às 19h

ONDE Sala Adoniran Barbosa, CCSP (Centro Cultural São Paulo), av. Vergueiro, 1.000, Liberdade, São Paulo (11) 3397-4002

QUANTO Gratuito