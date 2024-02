O violonista, compositor e professor João Camarero é um dos exímios artistas elencados para o 1° Festival de Choro da Escola de Choro de São Paulo (ECSP), evento gratuito que oferece aulas de instrumentos, masterclasses, shows, exibição de filmes e rodas de choro, entre os dias 20 e 25 de fevereiro, no Centro Cultural Vila Itororó, em São Paulo.

Na programação do festival há cursos de vários instrumentos ministrados por professores da Escola de Choro de São Paulo, que esbanjam experiência no gênero. Entre os instrumentos é possível aprender pandeiro, cavaquinho, violão de 6 e 7 cordas, flauta, clarinete, bandolim ou saxofone.

Já a masterclasses contam com músicos excelentes: Allan Abadia (trombone), Nailor Proveta (clarinete e sax), João Camarero (violão) e Léa Freire (flauta).

Haverá ainda a exibição do documentário "Garoto - Vivo sonhando" e apresentações de músicos ligados ao choro como Zé Barbeiro, Jane do Bandolim, Izaías Bueno de Almeida, Quarteto Pizindim, e os professores da ECSP, entre outros artistas, além de rodas de choro abertas.

No domingo (25), último dia do festival, o espetáculo "Em Volta da Fogueira" homenageará a violinista e rabequeira Wanessa Dourado, morta em janeiro. O espetáculo trará composições de sua autoria, propondo o encontro do violino e rabeca com o choro, o frevo e o baião.

No final de cada dia do evento, alunos e público poderão participar das rodas de choro, das 21h às 0h, no Rancho Nordestino, na Bela Vista.

1º FESTIVAL DE CHORO DA ESCOLA DE CHORO DE SÃO PAULO

ARTISTAS Vários

QUANDO De 20 a 25 de fevereiro

ONDE Aulas, masterclasses e shows no Centro Cultural Vila Itororó, r. Maestro Cardim, 60, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 98397-4800; rodas de choro, às 21h, no Rancho Nordestino, r. Manoel Dutra, 498, Bela Vista, São Paulo tel. (11) 2548-4092

QUANTO Gratuito