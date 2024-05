São Paulo

O violonista brasileiro Romero Lubambo, o pianista venezuelano Otmaro Ruiz, a contrabaixista indiana Mohini Dey, o baterista norte-americano Rodney Holmes, além do guitarrista argentino Victor Biglione e o vocalista Nasi são algumas das atrações desta quinta-feira (30), primeiro dia da 20ª edição do Rio das Ostras Jazz e Blues.

Até domingo (2), serão 30 shows gratuitos em cinco palcos localizados na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da foto do saxofonista James Carter, uma das atrações do festival - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Prevista para 11h15, a abertura do evento acontecerá na Praça São Pedro, com a apresentação da cantora Cida Garcia. Após o show da artista, às 14h15, será a vez do guitarrista norte-americano Kenny Brown mostrar sua arte no palco Iriry.

Dividindo o palco Boca da Barra, a partir das 17h, o violonista Romero Lubambo, o baterista Rodney Holmes, o pianista Otmaro Ruiz e a baixista indiana Mohini Dey prometem arrasar na arte de amealhar os sons.

No palco Costazul, a partir das 20h30, o guitarrista Victor Biglione faz um tributo à cantora Cássia Eller (1962-2001) interpretando músicas do álbum "Cássia Eller & Victor Biglione In Blues", gravado ao vivo no Circo Voador e lançado em 2022. A apresentação conta ainda com a participação da espetacular cantora Taryn Szpilman e do talentoso contrabaixista Dudu Lima.

A banda Afrojazz e a baixista de jazz, a polonesa Kinga Glyk também se apresentam no palco Costazul, assim como Nazi, vocalista do grupo Ira!, que convida a banda Blues Etílicos para fechar a primeira noite com muito som.

A programação completa e mais informações do festival, que conta ainda com artistas geniais como o contrabaixista Richard Bona, além do James Carter Organ Trio, entre outros, pode ser conferida em https://www.riodasostrasjazzeblues.com/programacao/.

Bons shows!

20ª EDIÇÃO DO FESTIVAL RIO DAS OSTRAS JAZZ E BLUES

ARTISTAS Vários

QUANDO De Quinta-feira (30) ao dia 2 de junho

ONDE Cidade de Rio das Ostras (RJ), conheça os palcos em https://www.riodasostrasjazzeblues.com/palcos/

QUANTO Gratuito