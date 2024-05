São Paulo

Acontece nesta quarta-feira (29), em duas sessões, às 20h e às 22h30, na casa de shows Blue Note São Paulo, as apresentações da exímia contrabaixista e compositora polonesa Kinga Głyk.

Atualmente com 27 anos de idade, a artista iniciou sua vida nos palcos tocando aos 12 no Głyk P.I.K.Trio formado por seu pai, o vibrafonista Irek Glik e Patryk Glik, baterista e irmão de Kinga.

A compositora e contrabaixista polonesa Kinga Glyk - Divulgação

Aos 18 anos, Kinga lançou seu primeiro álbum, "Registration" (2015), seguido de "Happy Birthday" (2016), "Dream" (2017), "Feelings" (2019), e agora, "Real Life" (2024), com a participação do baterista Robert "Sput" Searight e do saxofonista Casey Benjamin.

Um dos vídeos da artista, no You Tube, o cover de "Tears in Heaven", de Eric Clapton, alcançou milhares de pessoas e trouxe fama à instrumentista, dona de uma maneira única, assombrosa e cativante de tocar seu instrumento.

Kinga Glyk é um dos grandes expoentes do jazz europeu. Assistir ao seu show é uma excelente oportunidade para estar em contato com o novo e com o que é feito com qualidade.

Bom show!

SHOW KINGA GLYK

QUANDO Quarta-feira (29), às 20h e às 22h30

ONDE Blue Note São Paulo, av. Paulista, 2073, Bela Vista, São Paulo, tel. (11) 97428-254

QUANTO De R$ 70 a R$ 140