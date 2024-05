São Paulo

Sambistas craques da zona leste de São Paulo unem-se a sambistas excelentes do Rio de Janeiro e homenageiam Beth Carvalho (1946-2019) em show, às 21h deste sábado, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

O grupo Berço do Samba de São Mateus apresenta "Tributo a Beth Carvalho" abordando, com muito samba bom, a trajetória artística de uma das maiores intérpretes de samba do país.

O grupo Berço do Samba de São Mateus - Divulgação

No show, discos e sucessos da intérprete dos anos 70, além de sua feliz experiência com universo dos sambistas do Cacique de Ramos, berço do grupo Fundo de Quintal, onde a Madrinha do Samba, como Beth Carvalho era conhecida, passou a inserir em suas gravações sons do repique de mão, tantã e do banjo.

Mangueirense, a intérprete dedicou-se à verde e rosa, após ter sido cantora, em 1971, da escola de samba Unidos de São Carlos, atual GRES Estácio de Sá. Contudo Beth demonstrou seu imenso amor pela Portela, tornando-se a cantora que mais gravou compositores da azul e branca, de Madureira.

Os músicos presentes no espetáculo conhecem muito bem a carreira de Beth Carvalho. Alguns deles participaram em turnês nacionais e internacionais com a Madrinha do Samba.

Diretamente do Rio de Janeiro, Marquinho China, Marquinhos Diniz e Wanderley Monteiro são alguns dos convidados da festa que prometem compartilhar com o público muita alegria.

Parceiro de Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, Marquinho China é cantor e compositor conhecido como o rei do partido alto. No show, irá mostrar algumas de suas músicas como "Vestida de Samba", dele com Adilson Victor.

Filho de Monarco (1933-2021), integrante da Velha Guarda da Portela, Marquinhos Diniz promete cantar sucessos do seu pai, gravado por Beth Carvalho.

Cantor, instrumentista e cavaquinista, Wanderley Monteiro é um dos mais novos compositores do Pagode da Tamarineira, do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro. No espetáculo deste sábado (11), o músico mostrará duas de suas composições: "Vida de Compositor" e "Água de Chuva no Mar".

De São Paulo, o músico, cantor e compositor Tuco Pelegrino e a cantora Graça Braga mostram seus talentos apresentando vários sucessos de compositores da Velha Guarda da Portela, como Argemiro (1923-2003), Casquinha (1922-2018), Chico Santana (1911-1988), Chatim (1915-1991) e Paulo da Portela (1901-1949), além homenagearem a Mangueira e seus mestres Nelson Cavaquinho (1911-1986) e Cartola (1908-1980).

Já o grupo Berço do Samba de São Mateus só reúne músicos do ramo. Entre eles, Carlinhos 7 Cordas (violão sete cordas); Dirceu Leite (sax, flauta e clarinete); Douglas da Conceição, o Miguelito, (surdo); Fefa Rafael, (voz); Gerson Martins (repinique); Jorge Gomes (bateria); Jorge Neguinho (percussão); Mateus King (pandeiro e tamborim); Naldo Candiá (voz); Paulo César (tantã, caixa e voz); Rogerinho Ângelo (violão de 6 cordas); Ronny King (voz); Sandoval (cavaquinho e voz); Tocão do Banjo (banjo e voz); e Yvison Pessoa (pandeiro e voz).

Bom show!

SHOW TRIBUTO A BETH CARVALHO

ARTISTAS Grupo Berço do Samba de São Mateus e participações especiais de Graça Braga, Marquinho China, Marquinho Diniz, Tuco Pelegrino e Wanderlei Monteiro

QUANDO Sábado (11), às 21h

ONDE Teatro Paulo Autran, Sesc Pinheiros, r. Pais Leme, 195, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3095-9400

QUANTO De R$ 25 a R$ 50