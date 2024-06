São Paulo

O blog Café na Prensa completou 1 ano de existência no dia 24 de maio de 2024, data em que foi celebrado o Dia Nacional do Café.

Para relembrar essa trajetória, separei os cinco textos mais lidos ao longo deste tempo. O perfil do top 5 é bastante diverso: há reportagens sobre bebidas exóticas e caras, curiosidades dos consumidores e notícia do mercado.

Textos mais lidos do primeiro ano do Café na Prensa vão de curiosidades a notícias e serviços - Eduardo Anizelli/Folhapress

Sem mais, vamos aos mais lidos:

5. Extraforte tem mais cafeína?

Um dos fatores mais citados pelos brasileiros como motivo para tomar café é a disposição gerada a partir da ingestão de cafeína. Então, pensando em dar uma injeção ainda maior de disposição, muitas pessoas recorrem ao chamado café extraforte. Mas será que ele tem mesmo mais cafeína do que os demais? A reportagem que responde essa dúvida foi a quinta mais lida do ano. Confira aqui.

4. Com ou sem açúcar?

O quarto texto mais lido é uma discussão sobre adoçar ou não o café. A reportagem de estreia do blog ouviu pesquisadores e especialistas para compreender o hábito de adicionar açúcar e se há uma maneira considerada "correta" de beber café. E, para quem quer começar a beber puro e não consegue, a reportagem traz uma lista com dicas para tentar mudar esse costume. Veja aqui.

3. Café coado de R$ 128

A cafeteria Pato Rei entrou para a lista dos mais lidos ao lançar um café coado que custava R$ 128,00 por xícara. Era um grão premiado, da aclamada variedade geisha, cultivado no Panamá. Entenda aqui as razões do preço tão alto e, principalmente, se vale a pena pagar tanto por uma xícara de café.

2. Pilão compra a Maratá

A vice-líder desse ranking mostra que o leitor está atento às notícias quentes do setor. A JDE, empresa que tem em seu portfólio marcas como Pilão e L’Or, adquiriu os ativos de café e chá do grupo JAV, que inclui as linhas de café Maratá, com forte presença sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil. A JDE é a segunda maior empresa de café do Brasil, atrás do grupo 3corações. Já a Maratá é a quarta maior, depois da Melitta. Confira aqui a reportagem e entenda a importância dessa aquisição.

1. Café das fezes do jacu

A reportagem mais lida desse primeiro ano de blog foi sobre o Jacu Bird Coffee, um café caro e exótico que é feito a partir de grãos ingeridos e defecados por uma ave. O texto foi fruto de uma viagem do Café na Prensa, que visitou a fazenda que produz a iguaria, no Espírito Santo, e escreveu sobre todo o processo de produção. Conheça aqui, com imagens, como é feito esse café e descubra se vale a pena pagar tão caro.

Se você gosta de café, não deixe de acompanhar o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br