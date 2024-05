São Paulo

O Instituto Cultural Vale lançou na última terça-feira (7), o edital 2024 que destina R$ 30 milhões divididos em três faixas de valores: até R$ 400 mil; até R$ 800 mil e até R$ 1,6 milhão, para patrocínios a projetos culturais de todo o Brasil.

As inscrições terminam no dia 14 de junho e podem ser feitas até às 23h59.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logomarca do instituto - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

A seleção dos patrocínios será feita com a participação de especialistas (profissionais que são referência nas áreas do edital) e de comissões internas da Vale e do Instituto Cultural Vale.

O edital receberá inscrições de projetos em cinco categorias: festividades, circulação, dança, patrimônio imaterial e música.

Na categoria música serão contemplados festivais ou apresentações de música; itinerâncias de música clássica, instrumental e canto coral; com viés de formação musical.

Para informações sobre as demais categorias, regulamento, inscrições e respostas para as principais dúvidas, consulte a página do edital em https://institutoculturalvale.org/editais/chamada-instituto-cultural-vale/ .

Boa sorte!