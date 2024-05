São Paulo

A exposição "Nos Braços do Violeiro", do desenhista, músico e educador Yuri Garfunkel, promove neste domingo (19), a partir das 15h, a exibição do curta "Xangri-lá - A História de Quinzinho Viola", um bate-papo e uma roda de viola, no Museu do Folclore de São José dos Campos, a cerca de 80 quilômetros de São Paulo.

Com entrada gratuita, a programação mostra através do filme dirigido por Mário de Almeida, a arte do violeiro Joaquim Inácio Filho, o Quinzinho Viola, poeta e violeiro oriundo de São Francisco Xavier, interior de São Paulo.

Violas e originais da HQ 'A Viola Encarnada: Moda de Viola em Quadrinhos', na exposição 'Nos Braços do Violeiro' - Divulgação

Após a exibição do filme, com duração de 12 minutos, Yuri Garfunkel mediará a conversa com o diretor Mário de Almeida, o violeiro Joaquim Inácio e o roteirista Rogério Faria. Com cenas documentais e ilustrações animadas feitas por Yuri, também autor da trilha sonora, o curta narra a história de migração de Quinzinho em busca de seu ideal de vida.

O público também poderá apreciar os esboços e as páginas originais da historia em quadrinhos "A Viola Encarnada: Moda de Viola em Quadrinhos", romance gráfico inspirado em mais de 80 canções do repertório caipira, com roteiro e artes visuais de Yuri Garfunkel, e montar sua própria história em um quadro interativo.

O músico e desenhista Yuri Garfunkel - Divulgação

A exposição disponibiliza também os áudios de mais de 80 músicas do repertório caipira. O material possui recursos de acessibilidade como audiodescrição, textos em braile e, neste domingo (19), haverá a tradução em Libras do bate-papo após a exibição do filme.

Os visitantes também poderão apreciar algumas violas do músico, luthier e arquiteto Edu Viola (1946-2023). Leia mais sobre o artista em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2023/11/mortes-o-arquiteto-que-projetou-musicas-e-instrumentos.shtml.

Por fim uma roda de viola com participação do violeiro Lula Fidalgo e convidados deve agradar quem "apreceia" o instrumento e o gênero musical do qual faz parte.

A exposição "Nos Braços do Violeiro", que estreou no dia 24 de fevereiro, na Casa Lebre, em Bragança Paulista (SP), segue depois de ficar em cartaz no Museu do Folclore de São José dos Campos, até o próximo dia 25, para o Centro Cultural Casarão, em Campinas, de 31 de maio a 20 de junho; no MAGMA (Museu Aberto de Geociências, Mineralogia e Astronomia), em Botucatu, do dia 22 de junho a dia 26 de julho; no Centro Max Feffer, em Pardinho, de 27 de julho a 25 de agosto; e no Instituto Elpídio dos Santos, em São Luís do Paraitinga, de 31 de agosto a 21 de setembro.

Boa exposição!

EXPOSIÇÃO ‘NOS BRAÇOS DO VIOLEIRO’

QUANDO Domingo (19), a partir das 15h

ONDE Museu do Folclore de São José dos Campos, av. Olivo Gomes, 100, São José dos Campos, São Paulo, tel. (12) 3924-7318

QUANTO Gratuito