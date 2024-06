São Paulo

Entre janeiro e fevereiro deste ano, o MPB4 gravou as faixas do álbum "60 anos de MPB". Nesta sexta-feira (14), chega às plataformas digitais mais uma delas: "Prêt-à-porter de Tafetá", de João Bosco e Aldir Blanc, com participação de João Bosco.

Segundo Aquiles, um dos integrantes do MPB4, com Miltinho, Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti Pauleira, a alegria ao saber que João Bosco topou gravar com o grupo, no álbum, onde comemoram 60 anos de carreira foi inimaginável. "Alegria que só aumentou quando ele [João Bosco] sugeriu que gravássemos juntos uma de suas músicas de que eu mais gosto, 'Prêt-à-porter de Tafetá’. A gravação ficou o máximo! E eu convido vocês: ouçam e me digam se não é para eu estar ainda mais feliz com o resultado. Bom demais."

O quarteto MPB4 e João Bosco - Divulgação/Divulgação

A faixa tem arranjo, arranjo vocal e piano de Paulo Malaguti Pauleira; violão de André Siqueira; baixo de João Faria; bateria de Marcos Feijão; e percussões de Dudu Fuentes, Luiz Paulo e Marcos Feijão.

O álbum é dedicado ao Quarteto em Cy e aos saudosos Magro (1943-2012) e Ruy Faria (1937-2018), que fizeram parte da formação original do MPB4. O show de lançamento será no dia 10 de julho no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro.

Boa audição!