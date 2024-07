São Paulo

A cantora, compositora e violonista paulistana Kátya Teixeira celebra no show "A Arte do Encontro", nesta sexta-feira (26), às 19h, no Centro Cultural São Paulo, 30 anos de carreira.

Gratuito, o evento reunirá, além dos grupos Tarancón, Vozes Bugras, Entrelatinos e Barbatuques, a cantora Dani Lasalvia.

A cantora e compositora Kátya Teixeira - Divulgação/Divulgação

No espetáculo, Kátya Teixeira canta, toca e conta sobre a memória cultural da música brasileira ligada à música latino-americana, passando por seus oito álbuns, entre eles "Canções para Atravessar a Noite Escura", o mais recente.

Entre as músicas que fazem parte do repertório do show desta sexta-feira estão garantidas "Tava Durumindo", "A Lua Girou", "A Rosa Também se Muda", "Companheiro me Ajude", "Tá Caindo Fulô", todas de domínio público, além de "Minha Moda" e "São Gonçalo do Brasil", de Kátya Teixeira e Paulo Nunes, e "Cantariar", de Kátya Teixeira e Consuelo de Paula.

Acompanhando Kátya Teixeira, que canta e toca violões, guitarrón uruguayo, cuatro, viola de cocho, ronroco e rabeca, estão Ricardo Vignini (violas), Clara Bastos (contrabaixo), Cássia Maria (percussão) e Esther Alves de Araújo (flauta e acordeon).

Bom show!

SHOW ‘A ARTE DO ENCONTRO’

ARTISTAS Kátia Teixeira e várias participações especiais

QUANDO Sexta-feira (26), às 19h

ONDE Centro Cultural São Paulo, r. Vergueiro, 1000, Liberdade, São Paulo, tel. (11) 3397-4277

QUANTO Gratuito