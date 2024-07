São Paulo

O violinista e compositor paulistano Ricardo Herz, 46, lança nas plataformas digitais e em show, nessa sexta-feira (26), às 21h, no Sesc Pompeia, em São Paulo, seu 11º álbum, "Sonhando o Brasil".

Fossem discos jogadores de futebol, o violinista, que é um craque em seu instrumento, teria um time completo, com onze jogadores muito bem preparados e que batem um bolão.

No centro, o violinista Ricardo Herz e os músicos Fábio Leandro e Pedro Ito - Divulgação/Divulgação

"Sonhando o Brasil" chega para celebrar os 20 anos de sólida carreira construída por Herz, artista que já tocou com Deus e o mundo, e que nesse espetáculo estará acompanhado do pianista Fábio Leandro e do baterista e percussionista Pedro Ito. A flautista, pianista e compositora Lea Freire fará uma participação especial, reforçando o meio de campo, e certamente irá marcar muitos "gols" e de placa.

Inéditas, as músicas do álbum mostram jogadas incríveis com belos passes realizados em campos onde predominam, ao invés da grama, o maracatu, frevo, samba, xote e o coco, entre outros ritmos, que há muito vêm sendo plantados na mente e no coração desse antenado músico.

Segundo Herz, "escolhi o que o nosso país tem de melhor: a alegria, a espontaneidade, a dança, as melodias, o carinho, a receptividade, generosidade e o amor".

Entre os 10 "gols" de sua autoria registrados em "Sonhando o Brasil" estão "Coco Embolado", "Pé Desliza", "Cenas do Magrebe", "Siribobéia" e "Sombo Chambado", os três últimos com a participação especial, no álbum, da cantora Tatiana Parra que contribui para o resultado final extremamente positivo.

A torcida, pelo menos deste repórter, clama para que muita gente assista a esse espetáculo que apresenta um único impedimento: o de ser uma péssima escolha para quem não gosta de música brasileira de qualidade.

Bom jogo, ou melhor, bom show!

SHOW LANÇAMENTO ÁLBUM ‘SONHANDO O BRASIL’

ARTISTAS Ricardo Herz (violino e rabeca), Fábio Leandro (piano) e Pedro Ito (bateria e percussão), participação especial de Lea Freire (flauta e flauta baixo)

QUANDO Sexta-feira (26), às 21h

ONDE Sesc Pompeia, r. Clélia, 93, Água Branca, São Paulo, tel. (11) 3871.7700

QUANTO De R$ 15 a R$ 50