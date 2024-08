São Paulo

Terá início nesta quinta-feira (15), na praia de Pipa, em Tibau do Sul (RN), a 30ª edição do Fest Bossa e Jazz, evento que apresenta gratuitamente shows com mais de 20 atrações nacionais e internacionais. Oficinas e workshops também gratuitos fazem parte da programação.

O festival, que tem encerramento previsto para o próximo domingo (18), oferece uma programação de 36 shows a serem realizados em quatro dias. Com formato descentralizado, os artistas se apresentam em polos diurnos e noturnos, entre a praia do Centro e a avenida Baía dos Golfinhos.

A cantora norte-americana Candice Ivory, uma das atrações do festival - Kim Bledsoe Lloyd/Divulgação

Os polos diurnos estarão distribuídos entre os restaurantes Aventureiro, Orishas, e o Pipa Beach Club, todos com acesso pela praia do Centro. Já os polos noturnos estão centralizados no Pipa Atlântico, na praça do Pescador, e na avenida Baía dos Golfinhos. Mantendo a tradição, o festival promoverá, ao final de cada dia, as jam sessions, onde improviso é a palavra de ordem.

A programação completa do evento que reúne artistas como o trombonista capixaba Joabe Reis, a cantora norte-americana Candice Ivory e a band The Simi Brothers pode ser conferida no site do evento: https://www.festbossajazz.com.br/webapp/.

O trombonista, compositor e arranjador Joabe Reis, uma das atrações do festival - Divulgação/Divulgação

Bons shows!

30ª EDIÇÃO DO FEST BOSSA e JAZZ

ARTISTAS Vários

QUANDO De quinta-feira (15) a domingo (18)

ONDE Praia de Pipa, em Tibau do Sul (RN)

QUANTO Gratuito