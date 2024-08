Acontece nesta quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2), às 21h, no Sesc Pompeia, em São Paulo, as apresentações de "Domingou e Convidados", show no qual o multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo homenageia o compositor, cantor e sanfoneiro Dominguinhos (1941-2013), com quem o multi-instrumentista conviveu, fez shows e gravou.

No intuito de celebrar a trajetória musical de "seu Domingos" e da música nordestina, Arismar tocará piano e contrabaixo com alguns convidados para fazer a festa render muito som. Entre os artistas convidados estarão dividindo o palco com Arismar, na quinta-feira, Liv Moraes (voz) e Gabriel Grossi (gaita), além de Janaína Pereira, Matú Miranda (voz) e Fê Silva (zabumba). Na sexta-feira será a vez de Bia Goes (voz) e Dió Araújo (zabumba e voz) juntarem-se a Arismar para não deixar que o silêncio da ausência de seu Domingos nunca impere dando lugar a muita música.

O multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo e Dominguinhos - Eni Cunha/Divulgação

Arismar do Espírito Santo descreveu, com exclusividade, ao Música em Letras um dos muitos momentos que vivenciou com o mestre da sanfona. "Um dia ele me ligou perguntando sobre uma toada minha, se ela já havia sido gravada. Disse que não, e ele falou: ‘Estou em Fortaleza, mas chego em São Paulo em três dias’. Veio, fomos ao estúdio e ele gravou como se fosse um tema dele, com arranjo pronto, e um solo mais lindo que o outro. Dominguinhos sempre tocava lindamente e me botava na cara do gol. Tudo com um jeito muito simples e extremamente rico de fazer música."

Entre as músicas que estão no repertório do show, "Dedicado a Você", de Dominguinhos e Nando Cordel, traz uma lembrança a Arismar: "Ele gostava do clima orquestral do tema, sempre mostrando como se estivesse fazendo um concerto com introdução e improvisos mais livres".

Outra música do show, "Nilopolitano", de Dominguinhos, segundo Arismar, é um baião lindo que Dominguinhos fez em homenagem aos tempos de baile de gafieira. "É um tema completo com um jogo de fole fantástico, numa melodia rica e técnica apurada. No estilo pessoal de Dominguinhos fazer a música soar fácil de cantar e improvisar".

Já sobre a valsa "Contrato de Separação", de Dominguinhos e Anastácia, Arismar afirmou que na mão dele [Dominguinhos], "a música ganhava uma demão de jazz, fruindo para um lado de um arranjador que harmoniza junto com o recado que a letra induz. Essa era sua marca mais que registrada".

Perguntei ao multi-instrumentista o que as pessoas devem ter em mente quando forem assistir aos shows? "Em dois dias de espetáculo o público deve sair do Sesc Pompeia cantando junto o frevo do bis e levando, na mente, o amor e o carinho que Dominguinhos semeou e implantou na aura desses 13 artistas e filhos dos sons."

Bom show!

SHOW ‘DOMINGOU E CONVIDADOS’

ARTISTAS Arismar do Espírito Santo e várias participações especiais

QUANDO Quinta-feira (1º) e sexta-feira (2), às 21h

ONDE: SESC Pompeia, r. Clélia, 93, Pompeia, São Paulo, tel. (11) 3871.7700

QUANTO De R$ 18 a R$ 60