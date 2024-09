São Paulo

No dia 21 de setembro de 2023, o pianista, compositor e arranjador Leandro Braga lançou na Casa do Choro, no centro do Rio de Janeiro, o álbum "Piano", no qual constam 12 das 365 músicas compostas por ele durante o ano de 2021.

Neste domingo (15), às 18h, o músico irá se apresentar executando as 12 músicas deste álbum, lançando-o em São Paulo, no Sesc Bom Retiro.

O pianista, compositor e arranjador Leandro Braga - Silvana Marques/Divulgação

Com Braga estará no palco o percussionista Marcus Thadeu para interpretarem o repertório do CD, que estará à venda no local. Você já pode saber mais sobre esse trabalho do artista por meio de uma entrevista exclusiva, com um faixa a faixa, que Braga concedeu ao Música em Letras na ocasião do lançamento de "Piano", no Rio de Janeiro. O link para acessar a entrevista é https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/09/pianista-e-compositor-leandro-braga-lanca-piano-em-show.shtml.

Bom show!

SHOW DE LANÇAMENTO DO CD ‘PIANO’

ARTISTA Leandro Braga

QUANDO Domingo (15), às 18h

ONDE Sesc Bom Retiro, r. Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos, São Paulo, tel. (11) 3332-3600

QUANTO De R$ 18 a R$ 60