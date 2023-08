A etapa de Teahupoo foi cheia de emoções. Muitas oportunidades de classificações para as finais tanto no masculino quanto no feminino, além das vagas para os Jogos Olímpicos no próximo ano fizeram dessa etapa uma das mais emocionantes desse ano.

No masculino Filipe Toledo, Griffin Colapinto e Ethan Ewing estavam com vagas asseguradas entre os cinco finalistas que disputarão o título mundial em setembro na Califórnia.

Yago Dora que começou a etapa em quinto lugar perdeu e passou a depender de outros resultados e acabou ficando de fora. João Chianca também perdeu e ficou com sua vaga ameaçada, mas na composição final dos resultados garantiu a quarta colocação geral e se classificou para a grande final.

Com a etapa avançando a última vaga ficou entre Gabriel Medina e Jack Robinson, quem vencesse a etapa levaria a última vaga. Gabriel como sempre surfou muito durante toda a etapa, com a experiência nos tubos de Teahupoo ele foi avançado bateria após bateria sem muitos sustos. Na final liderou a bateria por grande parte até que o australiano pegou um belo tubo e acabou voltando para a bateria. Com o somatório de 15,66 contra 15,00 de Gabriel Medina acabou vencendo a etapa e ocupou a quinta colocação no ranking geral.

O australiano Jack Robinson e a americana Caroline Marks (ao centro) são os campeões em Teahupoo. August 16, 2023. (Photo by Jerome Brouillet / AFP) - AFP

Com isso, Medina ficou fora da disputa pelo título mundial em setembro e não conseguiu a vaga para as olimpíadas.

Os brasileiros Filipe Toledo e João Chianca estão entre os finalistas e garantiram as suas vagas para as Olimpíadas.

No feminino Carrissa Moore, Tyler Wright, Caroline Mars, Molly Picklum e Caitlin Simmers estão classificadas e disputarão o título mundial.

A brasileira Tatiana Weston-Webb apesar de não conseguir se classificar entre as cinco finalistas para disputar o título mundial tem vaga garantida nas próximas olimpíadas, pois venceu o ISA Games em abril e participará dos Jogos Olímpicos pela segunda vez.

A próxima etapa decidirá os campeões mundiais de 2023 e será realizada em Trestles na Califórnia entre os dias 8 e 16 de setembro. Filipe Toledo é o grande favorito, uma vez que, o brasileiro mora em Trestles e está acostumado com as ondas locais. Ele ainda tem a vantagem de ter terminado em primeiro lugar e ficará somente no aguardo do vencedor entre os outros quatro competidores para saber quem o enfrentará na grande final.

Sem dúvidas será uma grande final e apesar de muitos comentários sobre a forma de disputa adotada pela WSL o campeonato está emocionante e muito disputado.

Vamos acompanhar e torcer pelos brasileiros, será com certeza um show de surfe na última etapa do ano.

Aloha